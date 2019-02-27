Модель Эль Макферсон упала с подиума

Нестареющая супермодель Эль Макферсон (54 года) появилась на пресс-конференции по случаю ежегодного Оперного бала в Вене. И появление это произвело неизгладимое впечатление, главным образом из-за падения модели, когда она покидала подиум.

После досадного инцидента Макферсон в шутку заявила журналистам, что ее ослепили многочисленные вспышки фотоаппаратов. Правда, уже через несколько мгновений после падения сияющая Эль Макферсон вновь улыбалась как ни в чем не бывало.