"Полет ангелов" на карнавале в Венеции

Тысячи людей собрались на площади Святого Марка в Венеции, чтобы понаблюдать за одним из главных событий знаменитого карнавала – "Полетом Ангела". В этом году впервые в истории карнавала было сразу два "ангела". Чести удостоились 20-летняя Эрика Киа, ставшая победительницей Шествия Марий и 27-летний Микол Росси, страдающий болезнью Крона. Ранее России обратился с просьбой к мэру Венеции, чтобы ему дали такую возможность. Венецианский карнавал - один из самых знаменитых в мире. Посмотреть на красочный праздник приезжает множество туристов со всего мира.