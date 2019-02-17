Мировой рекорд по переодеванию в смурфиков

В Германии установили мировой рекорд по переодеванию в сказочных персонажей - смурфиков, придуманных и нарисованных бельгийским художником Пьером Кюллифором. Веселое мероприятие проходило в городе Лаухринген в федеральной земле Баден-Вюртемберг недалеко от швейцарской границы. В задорных синих существ в белых штанах и белых шапках перевоплотились 2762 человека. Одетые как Папа Смурф, Смурфетта и другие любимые персонажи, участники танцевали под песню смурфиков. К местным жителям на карнавале в Германии присоединились около 100 смурфиков из Франции. В этом году был побит рекорд, установленный десять лет назад жителями Уэльса. Тогда там одновременно собрались 2510 человек в образе синих гномов в белых колпаках.