Великобритания: акции протеста в Лондоне

В День святого Валентина, отмечаемого во многих странах ЕС, в британской столице прошли демонстрации "за" и "против" "брексита". Группы манифестантов собрались у здания парламента и у резиденции премьер-министра на Дауниг стрит, 10. Сторонники развода с ЕС держали плакаты "Уходя, уходи", противники "брексита" с флагами Евросоюза выкрикивали лозунг "Мы любим ЕС". Покинуть ЕС Великобритания должна 29 марта. Но до сих пор неизвестно, как это произойдет: со сделкой по условиям "развода" с Брюсселем, или "брексит" будет жестким.