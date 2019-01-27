"Жёлтые жилеты" не сдаются

Акции протеста "жёлтых жилетов" в Нанте переросли в беспорядки. В префектуре сообщили, что участники демонстрации забрасывали сотрудников правопорядка фаерами и коктейлями Молотова. В ответ полицейские распылили слезоточивый газ. Кроме того, участники акции сломали металлические заграждения, установленные около Дворца правосудия, и разбили несколько рекламных щитов. Задержаны в Нанте были три человека.

Одним из "бастионов" "жёлтых жилетов" остается Бордо. Субботняя акция в этом городе собрала около 5000 человек. Здесь также ближе к вечеру начались беспорядки. Полиция применила слезоточивый газ и водометы после того, как участники демонстрации начали бросать бутылки, петарды и камни.