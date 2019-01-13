Ледяные ванны для очищения души

Для очищения души и сохранения здоровья... Около сотни японцев приняли участие в традиционных новогодних купаниях. Окунуться в воду они рискнули несмотря на морозную погоду - на улице в тот момент было всего около 5 градусов.

"Без этих купаний я не могу начать год", - рассказывает одна из участниц. "Я решился прийти сюда, потому что этот год для меня неудачный, и мне хочется, чтобы ближайшие 12 месяцев мне помогал кто-то свыше", - говорит еще один участник.

В этом году купания были организованы уже в 64-ый раз. По традиции это мероприятие проходит во второе воскресенье года.