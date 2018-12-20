Иордания делает ставку на инклюзию

... С 2011 года более 5,6 миллионов человек покинули Сирию, спасаясь от войны в Ливане, Турции, Иордании и в других странах. Половина беженцев - дети и подростки. Почти 700 тысяч человек осели Иордании, которая является третьей принимающей страной после Турции и Ливана. По оценкам наблюдателей, в странах временного пребывания за пределами системы школьного образования остаются 700 тысяч сирийских детей.

Школьная система Иордании открывает двери для сирийских беженцев, однако насколько это распространяется на детей с ограниченными возможностями? Как ЕС, международные гуманитарные организации помогают развивать инклюзивное образование в регионе? Программа "Рука помощи" предлагает разобраться.

В Иордании большая часть сирийских беженцев оседала в городах. Эль-Мафрак на северо-западе страны - один из трех крупнейших центров по приему приезжих.

Приток людей увеличил нагрузку на местные школы: педагоги пытаются помочь сирийским детям. Среди приезжих - немало детей с ограниченными возможностями, тяжелыми заболеваниями

Абд аль-Рахману 8 лет, у него церебральный паралич и связанные с диагнозом двигательные ограничения. Мальчик первый год посещает школу.

Абд аль-Рахман, школьник: "Больше всего я люблю изучать окружающий мир. Это здорово, мне все интересно в этой области".

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В школе Аль-Хамра к Абд аль-Рахману относятся так же, как и к любом другом ребенку. Однако мальчику нужна дополнительная помощь. Ее обеспечивают активисты группы "Корпус милосердия", которую финансирует ЕС. Эта школа приняла участие в программе по развитию инклюзивного образования, здешние педагоги умеют работать с детьми-инвалидами. Родители Абд-аль-Рахмана искали подходящее учебное заведение в течение двух лет, другие школы ребенка не брали.

Майса Асмар, "Корпус милосердия": "Мы тесно сотрудничаем со школами, предоставляем учителям ассистентов, оборудуем классы специальной мебелью, приспособлениями, оснащаем технологиями... Все это дает детям-инвалидам те же возможности обучения, что и детям без проблем со здоровьем. Под нашим патронатом сегодня реабилитационные занятия посещают около 300 учеников".

Сколько беженцев-инвалидов осело в Иордании, точно неизвестно. По некоторым данным, в страну приехало 15 тысяч детей с ограниченными возможностями, из них лишь 3% посещают школу. Причина - в неготовности иорданских учебных заведений к работе с такими детьми, также в сложных социально-экономических условия жизни сирийских семей.

Бабушка Абд аль-Рахмана: "Водить его в школу нелегко, он ведь сам не передвигается. Мы тратим много сил на сопровождение ребенка. Но он должен учиться!"

Съемочная группа отправляется в столицу, Амман чтобы встретиться с комиссаром ЕС по гуманитарной помощи. Христос Стилианидис приехал в Иорданию для знакомства со школами, работающими по программах Евросоюза Всего с начала кризиса ЕС мобилизовал на помощь сирийцам 11 миллиардов евро. Бюджет на образование растет.

Христос Стилианидис, комиссар ЕС по гуманитарным вопросам: "Обеспечение доступа к образованию в условиях кризиса, чрезвычайных ситуаций - одна из самых недофинансирвоанных областей в нашей гуманитарной программе, поэтому я увеличил бюджет на обучение в 10 раз. Со следующего года все гуманитарные проекты будут учитывать и потребности людей с ограниченными возможностями".

На севере страны близ сирийской границы успешно работает еще одна инклюзивная школа. Дарин - ассистент педагога по работе с детьми-инвалидами (всего "Корпусом милосердия" в Иордании подготовлены 160 таких помощников для 40 учебных заведений).

Дарин не говорит и не слышит, она общается через язык жестов, работает в связке со слышащим педагогом. Женщина рассказывает детям о том, как чувствует себя глухой человек и преподает основы языка жестов.

Дарин, ассистент учителя: "Впервые придя в класс, я волновалась, как буду у общаться с детьми, учителями. Но все оказалось легко. Контакт был установлен сразу же. Я хорошо владею языком жестов и ребятам это нравится".

Работа Дарин - пример инклюзии в действии. Путь к полному принятию в общество инвалидов еще долог и для коренных жителей Иордании, и для приезжих. Сама Дарин рассказывает, что искала работу 7 лет. Она надеется, что ситуация улучшится: власти страны недавно приняли новый новый закон о правах инвалидов и внедрили 10-летнюю программу, по линии которой запланировано развитие инклюзвиного образования и других интеграционных проектов для людей с ограниченными возможностями.