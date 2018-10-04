Расин и 21 век: в Парижской опере по-новому спели "Беренику"

Парижской опере - 350 лет, театр смотрит в будущее, не забывая о прошлом. В честь юбилея там поставили "Беренику", написанную современным композитором, швейцарцем Микаэлем Жареллем на основе одноименной трагедии Расина.
Текст великого французского драматурга 17 века Жаррель оставил почти без изменений, произведя лишь необходимые сокращения в соответствии с форматом спектакля. Партию Береники спела блистательная канадская сопрано Барбара Ханниган.
Барбара Ханниган, сопрано: "Это интереснейшая работа. Ведь Береника - такое важное для французской культуры произведение. Моя героиня - очень и очень сильный характер".
Микаэль Жаррель писал Беренику специально с расчетом на участие Ханниган, опера пришлась певице точно впору.
Барбара Ханниган, сопрано: "Когда я впервые посмотрела партитуру, то поняла: она действительно по многим критериям написана лично для меня. Эта работа предполагает техническую виртуозность, которую я люблю, там учтен диапазон моих высоких и низких нот. При этом музыка очень полно раскрывает личность и замысел композитора; в конечном итоге я должна стать именно той Береникой, которую он задумал".
Микаэль Жаррель, композитор: "Опера открывается достаточно спокойно, но очень скоро манера исполнения меняется, пение становится гораздо более нервным, неровным, начинаются мелодические повторения сентенций. Так отражается нарастающая тревога героини, она осознает, что теряет контроль".
В основе сюжета - трагическая любовь римского императора Тита и Береники, царцицы Палестины. Тит отвергает возлюбленную, зная, что Рим не одобрит его союза с чужестранкой.
Вечное как мир противоречие между чувством и долгом актуально и сегодня, считает постановщик Клаус Гут.
Клаус Гут, режиссер-постановщик: "Я попытался сделать акцент на внутренних конфликтах главных героев, раскрыть, насколько возможно глубоко, их душевное состояние. Мне хотелось показать, что Береника с самого начала предчувствовала крах, потери, проигрыш. По ходу действия она переживает озарения, вспышки, которые подтверждают: женщина знает, что обречена".
Барбара Ханниган, сопрано: "Я постоянно задаю себе вопрос, а кто же все-таки такая моя Береника? В чем суть ее отношений с Титом, которого она любит. Из чего состоит ее душа?"
Микаэль Жаррель, композитор: "А в конце музыка обрывается, тает... что-то необратимо уходит, это чувство становится осязаемым. Это настоящее прощание. У любящих нет шанса быть вместе, и это придает особую поэтическую силу их чувству - чистому, в некотором смысле неземному".
Барбара Ханниган, сопрано: "Она решает, что должна покинуть Тита. Мне очень нравится, как музыка в конце тает. Любовь никогда не умирает - как не умирают люди, отношения. Мне кажется концовка оперы очень поэтична".