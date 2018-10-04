Расин и 21 век: в Парижской опере по-новому спели "Беренику"

Парижской опере - 350 лет, театр смотрит в будущее, не забывая о прошлом. В честь юбилея там поставили "Беренику", написанную современным композитором, швейцарцем Микаэлем Жареллем на основе одноименной трагедии Расина.

Текст великого французского драматурга 17 века Жаррель оставил почти без изменений, произведя лишь необходимые сокращения в соответствии с форматом спектакля. Партию Береники спела блистательная канадская сопрано Барбара Ханниган.

Барбара Ханниган, сопрано: "Это интереснейшая работа. Ведь Береника - такое важное для французской культуры произведение. Моя героиня - очень и очень сильный характер".

Микаэль Жаррель писал Беренику специально с расчетом на участие Ханниган, опера пришлась певице точно впору.