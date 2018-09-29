Барселона: сторонники независимости не рады полиции

"Независимость!" и "Фашисты, вон из наших районов!" - такими лозунгами встретили манифестанты испанскую полицию в центре Барселоны. В субботу утром сторонники независимости заполонили площадь Святого Иакова, чтобы воспрепятствовать проведению там демонстрации испанских полицейских, требовавших повышения зарплаты. Столь недружественные действия объясняются тем, что стражи порядка приурочили свою акцию к первой годовщине референдума о независимости региона 1 октября. Тогда сотрудники национальной полиции и гражданской гвардии Испании по распоряжению суда изымали урны для голосования, что привело к столкновениям между стражами порядка и желающими проголосовать каталонцами, сотни человек получили ранения. Когда сегодня манифестанты распылили в воздухе порошковую краску, пришлось вмешаться каталонской полиции (Моссос д'Эсквадра), которая применила дубинки. Есть раненые и задержанные. По мере приближения понедельника напряженность в Каталонии возрастает. Референдум 1 октября 2017 года Мадрид изначально считал незаконным. После того, как 27 октября парламент автономии утвердил резолюцию о провозглашении независимости, Сенат Испании одобрил инициативу центрального правительства о применении 155-й статьи конституции, которая позволила ограничить самоуправление Каталонии.