На Оттаву обрушился торнадо
Мощный торнадо пронесся над Оттавой и Гатино - именно на этот город, расположенный недалеко от канадской столицы, пришелся основной удар стихии. Пострадали около 30 человек. Несколько из них были доставлены в больницу, двое находятся в критическом состоянии.
По данным метеорологов, порывы ветра достигали 190 километров в час. Смерч срывал крыши, валил деревья, сносил автомобили. Разрушены несколько домов. Местные власти опасаются, что в этих зданиях, как в ловушках, могут оставаться люди, у которых нет возможности обратиться за помощью.
Сейчас специалисты пытаются восстановить электроснабжение в районах, над которыми пронесся торнадо. Смерч оставил без света более 150 тысяч местных жителей.