Видео. Крупный лесной пожар под Парижем в разгар жары

Крупный лесной пожар охватил лес Фонтенбло, расположенный примерно в 60 километрах к юго-востоку от Парижа, на фоне третьей за год волны жары во Франции.

РЕКЛАМА РЕКЛАМА

По данным властей, к вечеру воскресенья огонь выжег около 300 гектаров и продолжал распространяться.

Для борьбы с пожаром задействовали сотни пожарных, два самолёта-водолёта, вертолёты и наблюдательный самолёт.

Пожар нарушил движение на автостраде A6 и привёл к задержкам поездов, отправлявшихся из парижского Лионского вокзала, в один из самых напряжённых уикендов курортного сезона.