Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Это интересно
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Это интересно
Культура
Рубрики
Программы
Планета
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Пожарные тушат лесной пожар возле Иль-сюр-Тет на юге Франции, понедельник, 6 июля 2026 года. (Фото AP/Тибо Камю)
No Comment

Видео. Крупный лесной пожар под Парижем в разгар жары

Последние обновления:

Крупный лесной пожар охватил лес Фонтенбло к югу от Парижа, вызвав масштабную мобилизацию служб, сбои в движении транспорта и переброску пожарных самолётов.

Крупный лесной пожар охватил лес Фонтенбло, расположенный примерно в 60 километрах к юго-востоку от Парижа, на фоне третьей за год волны жары во Франции.

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

По данным властей, к вечеру воскресенья огонь выжег около 300 гектаров и продолжал распространяться.

Для борьбы с пожаром задействовали сотни пожарных, два самолёта-водолёта, вертолёты и наблюдательный самолёт.

Пожар нарушил движение на автостраде A6 и привёл к задержкам поездов, отправлявшихся из парижского Лионского вокзала, в один из самых напряжённых уикендов курортного сезона.

Избранное

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

Больше от No Comment

Последние видео

РЕКЛАМА
Посмотреть все статьи о nocomment Посмотреть все статьи о europe-today Посмотреть все статьи о the-ring Посмотреть все статьи о the-cube Посмотреть все статьи о europe-in-motion Посмотреть все статьи о 12-minutes-with
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА