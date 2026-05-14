Видео. Видео: ключевые моменты первого дня Трампа в Пекине

Дональда Трампа встретили с почестями на красной ковровой дорожке в Дворце народных собраний, после чего он приступил к двусторонним переговорам с Си. Китайский председатель заявил, что обе страны должны «работать вместе, чтобы решать глобальные вызовы», а Трамп в ответ отметил, что у двух государств может быть «замечательное общее будущее». Он также лично похвалил Си, назвав его «великим лидером» и заявив, что им неизменно удаётся быстро урегулировать разногласия в ходе прямых контактов.

Этот визит стал первой поездкой действующего президента США в Пекин почти за десятилетие — после предыдущего визита Дональда Трампа в 2017 году — и проходит на фоне попыток обеих сторон избежать дальнейшей экономической конфронтации и восстановить диалог на высшем уровне.

Ожидается, что Китай и США обсудят продление тарифного перемирия, которое, по сообщениям, было достигнуто в октябре 2025 года, после того как обе стороны ввели пошлины свыше 100 процентов в ходе затяжной торговой войны. В повестке дня, как ожидается, важное место займут также вопрос Тайваня, экспорт редкоземельных металлов и регулирование искусственного интеллекта, что отражает более широкое стратегическое соперничество между двумя странами.

Как сообщается, к американской делегации в Пекине присоединились руководители крупнейших компаний, в том числе глава Tesla Илон Маск, исполнительный директор Nvidia Дженсен Хуанг и генеральный директор Apple Тим Кук, что подчеркивает экономическую значимость визита. Ожидается, что Трамп покинет Китай в пятницу после заключительной закрытой встречи с Си.