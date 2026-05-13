Видео. 250 тысяч паломников собираются в Фатиме на ежегодную мессу при свечах

Около 250 000 католических паломников собрались в святилище Фатимы в Португалии на ежегодную мессу Благословения свечей.
На кадрах видно толпы людей со свечами, поющих гимны и участвующих в ночных шествиях в честь Девы Марии во время паломничества 12–13 мая.
Паломники из Португалии и других стран заполнили территорию святилища, пока статую Фатимской Богоматери несли сквозь толпу.
Некоторые верующие приходили босиком или шли на коленях как знак особого благочестия. Ежегодное паломничество посвящено воспоминанию явлений Девы Марии пастушеским детям в 1917 году.