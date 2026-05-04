Видео. Немецкий тральщик направляется в Средиземное море для возможной миссии у Ормуза

Минный тральщик ВМС Германии Fulda в понедельник вышел с военно-морской базы Киль-Вик и направился в Средиземное море на фоне обсуждений о возможном развёртывании в Ормузском проливе.
На опубликованных кадрах видно, как члены экипажа готовятся на борту перед выходом корабля из порта.
Корабль рассчитан на экипаж до 45 человек и, как ожидается, проведёт в море около двух недель.
Представители немецких властей заявили, что для любой будущей миссии в районе Ормузского пролива потребуется одобрение Бундестага и надёжное правовое основание, возможно, включая мандат ООН.
Обсуждение возможного развёртывания сил ведётся на фоне сохраняющейся напряжённости, влияющей на безопасность судоходства в регионе.