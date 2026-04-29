Видео. Опиоидный кризис в США: семьи выступают после приговора Purdue Pharma

Родственники жертв передозировки опиоидами собрались у здания федерального суда в Ньюарке, штат Нью-Джерси, после оглашения приговора компании Purdue Pharma, производителю препарата OxyContin.

РЕКЛАМА РЕКЛАМА

Участники акции держали в руках фотографии близких и выставили символические надгробия, критикуя исход процесса и отсутствие персональной ответственности.

Выступающие заявляли, что финансовых штрафов недостаточно и что они не могут считаться справедливым возмездием за страдания миллионов людей, пострадавших от опиоидного кризиса в США.

Они также напомнили о масштабах этой эпидемии, унесшей более миллиона жизней, и потребовали более жестких мер в отношении виновных.