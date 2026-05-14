Трамп и Си начинают двусторонние переговоры в Пекине на высшем уровне

Президент США Дональд Трамп заявил китайскому лидеру Си Цзиньпину, что у двух стран будет "фантастическое будущее вместе".

"Для меня большая честь быть с вами. Для меня большая честь быть вашим другом, и отношения между Китаем и США будут лучше, чем когда-либо прежде", – сказал Трамп Си, когда они встретились для переговоров в Пекине.

Си, в свою очередь, заявил Трампу, что две сверхдержавы должны быть "партнерами, а не соперниками".

"Стабильные отношения между Китаем и США – это благо для всего мира. Сотрудничество приносит пользу обеим сторонам, в то время как конфронтация вредит обеим. Мы должны быть партнерами, а не соперниками", – сказал Си.

Трамп встретился с Си на красной ковровой дорожке в Большом народном зале, где они пожали друг другу руки и состоялся грандиозный прием.

Президент США Дональд Трамп участвует в церемонии встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в Большом народном зале в четверг, 14 мая 2026 года, в Пекине. AP Photo/Mark Schiefelbein

Китайский военный оркестр исполнил два национальных гимна под звуки пушек, после чего оба лидера прошли мимо ряда военных почетных караулов и детей, размахивающих цветами и маленькими американскими и китайскими флагами, скандируя "Добро пожаловать, добро пожаловать".

Си также пожал руки нескольким официальным лицам США, включая министра обороны США Пита Хегсета и госсекретаря Марко Рубио.

После торжественного приветствия лидеры двух стран вошли в Большой народный зал, чтобы начать двусторонние переговоры.

Трамп прибыл в Пекин на двухдневный саммит, где, как ожидается, лидеры США и Китая обсудят хрупкие торговые отношения, войну в Иране и Тайвань.

Торговля, война в Иране и Тайвань

Президент стремится заключить с Китаем сделки по закупке сельскохозяйственной продукции и самолетов, заявив, что будет говорить с Си о торговле "больше, чем о чем-либо еще".

Торговая война Трампа с Пекином привела к падению американо-китайской торговли и заставила компании по обе стороны Тихого океана перегруппироваться.

Американский лидер также заявил, что у него будет "долгий разговор" с Си об Иране, который продает большую часть своей нефти, находящейся под санкциями США, в Китай. Ожидается, что Трамп призовет Китай подтолкнуть Тегеран к заключению сделки с Вашингтоном, хотя американский лидер настаивает на том, что не считает, что США "нужна какая-либо помощь с Ираном" со стороны Пекина.

Президент Дональд Трамп встречается с председателем КНР Си Цзиньпином в Большом народном зале в четверг, 14 мая 2026 года, в Пекине. AP Photo/Mark Schiefelbein

Ожидается, что Си поднимет вопрос о решении Вашингтона продавать оружие Тайваню, самоуправляемому острову, который Китай считает своим и утверждает, что он должен перейти под его контроль.

В декабре США объявили о масштабных продажах оружия Тайваню на сумму более 10 млрд долларов, но поставки пока не начались.

Встреча в Пекине продлится с 13 по 15 мая. Это первый визит в КНР президента США с 2017 года, когда Трамп в последний раз посещал страну вместе с женой Меланией Трамп, которая в этот раз не сопровождала Трампа.

В прошлый раз во время государственного визита американского лидера сопровождали несколько руководителей компаний, включая Дженсена Хуанга из Nvidia, Илона Маска из Tesla, Тима Кука из Apple, а также руководителей Meta, Visa, JPMorgan Chase, Boeing, Cargill и других.

Также на повестке дня – посещение исторического Храма Неба, объекта Всемирного наследия, где китайские императоры когда-то молились о хорошем урожае, и государственный банкет в зале вечером.