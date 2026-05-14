Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Это интересно
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Это интересно
Культура
Рубрики
Программы
Планета
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Реклама

Трамп и Си начинают двусторонние переговоры в Пекине на высшем уровне

Президент США Дональд Трамп принимает участие в церемонии встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в Большом народном зале в четверг, 14 мая 2026 года, в Пекине.
Президент США Дональд Трамп принимает участие в церемонии встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в Большом народном зале в четверг, 14 мая 2026 года, в Пекине. Авторское право  AP Photo/Mark Schiefelbein
Авторское право AP Photo/Mark Schiefelbein
By Evelyn Ann-Marie Dom
Опубликовано Последние обновления
Поделиться Комментарии
Поделиться Close Button

Лидеры двух стран стремятся стабилизировать отношения во время встречи в Пекине, которая продлится с 13 по 15 мая. На повестке дня – торговля, война в Иране и Тайвань.

Президент США Дональд Трамп заявил китайскому лидеру Си Цзиньпину, что у двух стран будет "фантастическое будущее вместе".

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

"Для меня большая честь быть с вами. Для меня большая честь быть вашим другом, и отношения между Китаем и США будут лучше, чем когда-либо прежде", – сказал Трамп Си, когда они встретились для переговоров в Пекине.

Си, в свою очередь, заявил Трампу, что две сверхдержавы должны быть "партнерами, а не соперниками".

"Стабильные отношения между Китаем и США – это благо для всего мира. Сотрудничество приносит пользу обеим сторонам, в то время как конфронтация вредит обеим. Мы должны быть партнерами, а не соперниками", – сказал Си.

Трамп встретился с Си на красной ковровой дорожке в Большом народном зале, где они пожали друг другу руки и состоялся грандиозный прием.

Президент США Дональд Трамп принимает участие в церемонии встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в Большом народном зале в четверг, 14 мая 2026 года, в Пекине.
Президент США Дональд Трамп участвует в церемонии встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в Большом народном зале в четверг, 14 мая 2026 года, в Пекине. AP Photo/Mark Schiefelbein

Китайский военный оркестр исполнил два национальных гимна под звуки пушек, после чего оба лидера прошли мимо ряда военных почетных караулов и детей, размахивающих цветами и маленькими американскими и китайскими флагами, скандируя "Добро пожаловать, добро пожаловать".

Си также пожал руки нескольким официальным лицам США, включая министра обороны США Пита Хегсета и госсекретаря Марко Рубио.

После торжественного приветствия лидеры двух стран вошли в Большой народный зал, чтобы начать двусторонние переговоры.

Трамп прибыл в Пекин на двухдневный саммит, где, как ожидается, лидеры США и Китая обсудят хрупкие торговые отношения, войну в Иране и Тайвань.

Торговля, война в Иране и Тайвань

Президент стремится заключить с Китаем сделки по закупке сельскохозяйственной продукции и самолетов, заявив, что будет говорить с Си о торговле "больше, чем о чем-либо еще".

Торговая война Трампа с Пекином привела к падению американо-китайской торговли и заставила компании по обе стороны Тихого океана перегруппироваться.

Американский лидер также заявил, что у него будет "долгий разговор" с Си об Иране, который продает большую часть своей нефти, находящейся под санкциями США, в Китай. Ожидается, что Трамп призовет Китай подтолкнуть Тегеран к заключению сделки с Вашингтоном, хотя американский лидер настаивает на том, что не считает, что США "нужна какая-либо помощь с Ираном" со стороны Пекина.

Президент США Дональд Трамп встречается с председателем КНР Си Цзиньпином в Большом зале народных собраний в четверг, 14 мая 2026 года, в Пекине.
Президент Дональд Трамп встречается с председателем КНР Си Цзиньпином в Большом народном зале в четверг, 14 мая 2026 года, в Пекине. AP Photo/Mark Schiefelbein

Ожидается, что Си поднимет вопрос о решении Вашингтона продавать оружие Тайваню, самоуправляемому острову, который Китай считает своим и утверждает, что он должен перейти под его контроль.

В декабре США объявили о масштабных продажах оружия Тайваню на сумму более 10 млрд долларов, но поставки пока не начались.

Встреча в Пекине продлится с 13 по 15 мая. Это первый визит в КНР президента США с 2017 года, когда Трамп в последний раз посещал страну вместе с женой Меланией Трамп, которая в этот раз не сопровождала Трампа.

В прошлый раз во время государственного визита американского лидера сопровождали несколько руководителей компаний, включая Дженсена Хуанга из Nvidia, Илона Маска из Tesla, Тима Кука из Apple, а также руководителей Meta, Visa, JPMorgan Chase, Boeing, Cargill и других.

Также на повестке дня – посещение исторического Храма Неба, объекта Всемирного наследия, где китайские императоры когда-то молились о хорошем урожае, и государственный банкет в зале вечером.

Дополнительные источники • AP, AFP

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться Комментарии

Также по теме

Европа наблюдает за саммитом в Пекине и ждет худшего

"Токсичный бренд": застройщик в Австралии отменил проект отеля Трампа

Дональд Трамп обещает убедить Си Цзиньпина "открыть Китай" на саммите сверхдержав