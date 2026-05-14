Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Это интересно
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Это интересно
Культура
Рубрики
Программы
Планета
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Реклама

В Сомали полмиллиона детей страдают от голода из-за инфляции и засухи

Полмиллиона детей могут умереть от голода из-за засухи
Полмиллиона детей могут умереть от голода из-за засухи Авторское право  Jack Denton/Copyright 2026 The AP. All rights reserved
Авторское право Jack Denton/Copyright 2026 The AP. All rights reserved
By Zoltan Siposhegyi
Опубликовано
Поделиться Комментарии
Поделиться Close Button
Скопировать линк для интеграции видео Copy to clipboard Ссылка скопирована!

Война в Иране нарушила цепочки поставок, что привело к росту цен по всему миру. В Сомали, одной из беднейших стран Африки, люди с трудом могут позволить себе приобрести даже товары первой необходимости. Кроме того, многомесячная засуха нанесла мощный удар по сельскому хозяйству.

Блокировка работы Ормузского пролива приведет к усугублению ситуации в Сомали, стране населеное которой уже страдает от голода.

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

В одном из беднейших государств Африки цены на топливо за месяц выросли в два раза, а продукты питания подорожали на 50 процентов.

По словам Хамида Нуру, директора Всемирной продовольственной программы в Сомали, недавно от голода умерли двое маленьких детей, а из-за летней засухи под угрозой смерти могут оказаться полмиллиона молодых людей.

Однако Хамид Нуру также предупредил, что резкое увеличение количества осадков не принесет ничего хорошего, поскольку в стране практически нет канализационной системы, и наводнения могут вызвать огромную катастрофу.

Даже верблюды не выдержали

Сомалийцы обычно сами заботятся о своем пропитании, занимаясь животноводством и выращивая сельскохозяйственные культуры. Но в последние месяцы не выпало ни капли дождя - врезультате урожай пострадал от засухи. В некоторых хозяйствах погибли даже верблюды.

Мертвый верблюд в пустыне
Мертвые верблюды в пустыне Jack Denton/Copyright 2026 The AP. All rights reserved

Одна из беженок, Фадумо Мохамед, рассказала, что семье пришлось забить свой скот, потому что его не чем было поить. "Мы молились Аллаху о небольшом дожде, но он так и не пошел", — сказала Фадумо, которая в конечном итоге покинула дом со своими детьми из-за столкновений между вооруженными группировками.

Ситуация усугубляется тем, что администрация президента США фактически прекратила поддержку населения в странах третьего мира. В результате чего объем помощи сократился до одной пятой от того, что было четыре года назад.

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться Комментарии

Также по теме

Трамп заявил, что не хочет видеть сомалийцев в США

В Сомали полмиллиона детей страдают от голода из-за инфляции и засухи

ООН назвала гуманитарную ситуацию в Судане "заброшенным кризисом"