Женщина целует родственника, эвакуированного из дома, сильно пострадавшего после российского удара по жилому кварталу в Киеве.
No Comment

Видео. Украина: массированный удар российских дронов и ракет по Киеву, как минимум один погибший

Последние обновления:

В четверг рано утром столица Украины Киев подверглась массированной атаке российских дронов и ракет: по данным властей, погиб один человек, 31 ранен.

Сообщения о взрывах поступали из шести районов города, начиная примерно с 3 часов утра, при этом в течение нескольких часов звучали сирены воздушной тревоги. В Дарницком районе частично обрушился многоквартирный жилой дом после попадания, под завалами оказались жильцы.

Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила, что не менее 27 человек удалось спасти. О повреждениях также заявили в Днепровском, Оболонском и Голосеевском районах, где под удар попали жилые дома, автомобили и объекты гражданской инфраструктуры.

Военная администрация Украины заявила, что во время ночной атаки 14 мая 2026 года Россия применяла баллистические ракеты вместе с несколькими волнами дронов. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что были разрушены 18 квартир, а водоснабжение на левом берегу города нарушено.

Эти удары последовали за ещё одной крупной российской атакой в среду. По словам президента Владимира Зеленского, в ней было задействовано около 800 дронов по 20 регионам Украины, в результате чего погибли как минимум шесть человек. Украинские власти сообщили, что под удар, в частности, попали Харьков, Сумы, Одесса и Кременчуг, а бои продолжаются несмотря на возобновлённые дипломатические усилия под руководством США.

