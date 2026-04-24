Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Это интересно
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Это интересно
Культура
Рубрики
Программы
Планета
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
R1 беседует с посетителями
No Comment

Видео. Италия испытывает робота‑гида R1 в туринском дворце Палаццо Мадама

Последние обновления:

В Италии в туринском Палаццо Мадама испытывают робота‑гида R1, который помогает регулировать поток посетителей и рассказывает им о многовековых произведениях искусства.

Робот, известный как R1, способен передвигаться на колёсах со скоростью до 1,5 метра в секунду и рассказывать об экспонатах с помощью встроенного искусственного интеллекта, помогая посетителям ориентироваться в узких коридорах исторического здания.

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

Проект, получивший 4 миллиона евро финансирования от Европейского союза через программу «Цифровая Европа» и партнёров, среди которых Университет Генуи и компания Robert Bosch GmbH, реализуется уже около шести недель, с конца марта. Инженеры говорят, что робот использует датчики и камеры, чтобы обходить препятствия и в реальном времени корректировать свой маршрут, а при необходимости может переориентироваться, заново картографируя окружающее пространство.

Представители музея подчёркивают, что робот призван поддерживать работу персонала, а не заменять его, особенно в периоды наплыва посетителей, когда их число может увеличиваться примерно на 30 %. Первые отзывы свидетельствуют о высоком интересе публики: более 80 % пользователей сообщают о положительном опыте взаимодействия. В то же время некоторые посетители по-прежнему не до конца понимают, как обращаться с машиной, и всё ещё предпочитают живых экскурсоводов для подробных объяснений.

Избранное

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА