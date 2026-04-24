Видео. Италия испытывает робота‑гида R1 в туринском дворце Палаццо Мадама

Робот, известный как R1, способен передвигаться на колёсах со скоростью до 1,5 метра в секунду и рассказывать об экспонатах с помощью встроенного искусственного интеллекта, помогая посетителям ориентироваться в узких коридорах исторического здания.

Проект, получивший 4 миллиона евро финансирования от Европейского союза через программу «Цифровая Европа» и партнёров, среди которых Университет Генуи и компания Robert Bosch GmbH, реализуется уже около шести недель, с конца марта. Инженеры говорят, что робот использует датчики и камеры, чтобы обходить препятствия и в реальном времени корректировать свой маршрут, а при необходимости может переориентироваться, заново картографируя окружающее пространство.

Представители музея подчёркивают, что робот призван поддерживать работу персонала, а не заменять его, особенно в периоды наплыва посетителей, когда их число может увеличиваться примерно на 30 %. Первые отзывы свидетельствуют о высоком интересе публики: более 80 % пользователей сообщают о положительном опыте взаимодействия. В то же время некоторые посетители по-прежнему не до конца понимают, как обращаться с машиной, и всё ещё предпочитают живых экскурсоводов для подробных объяснений.