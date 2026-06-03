Министр обороны Боливии Марсело Салинас и министр образования Беатрис Гарсия подали в отставку на фоне самого сильного за последние 40 лет политического и социального кризиса в стране, который более месяца сопровождается протестами.

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Их участники требуют отставки президента Родриго Паса. Он пришел к власти менее полугода назад с обещаниями децентрализовать гссоуспарвление. предоставить населению, налоговые льготы и доступные кредиты

Новый лидер пользуется поддержкой президента США Дональда Трампа. Поначалу сумел смягчить дефицит топлива за счет новых импортных поставок и улучшить международные отношения Боливии после многих лет дипломатической напряженности. Однако первоначальный оптимизм сменился растущей политической и экономической неопределенностью.

Часть населения, изначально поддержавшаяи кандидатуру Паса, теперь обвиняют президента в том, что он отошел от предвыборных обещаний

В последние недели протесты заметно усилились. Рабочие, фермеры, шахтеры, перевозчики и преподаватели требуют безотлагательных мер в ответ на рост стоимости жизни и заявляют, что власти не реагируют должным образом на требования общества. По официальным данным, сейчас по всей стране насчитывается около сотни дорожныхблок-постов - это почти вдвое больше, чем две недели назад.

На этом фоне Пас заявил, что Боливия находится в "критической точке". Глава государства не исключил введения чрезвычайного положения, что позволило бы активнее задействовать вооруженные силы для восстановления общественного порядка. Он также сообщил, что вдвое урезал зарплаты себе и членам правительства.

Полиция уже применяла слезоточивый газ для разгона отдельных акций, а во время протестов были задержаны более ста человек.

Влияние бывшего президента Эво Моралеса

Правительство обвиняет в организации протестов оппозицию и бывшего президента Эво Моралеса. Последний обратил внимание в соцестях, на закупку властями крупной партии химагентво для полиции, предполагая, что речь идет о репрессивных планах по отношению к демонстрантам.

Ранее Моралес предупреждал, что акции не утихнут, "пока не будут удовлетворены ключевые потребности, такие как обеспечение топливом, продовольствием и борьба с инфляцией".

В недавнем интервью AFP экс-президент заявил, что социальное недовольство объясняется отторжением частью населения экономической политики нынешнего правительства, и обвинил Паса в чрезмерной близости к Вашингтону. Кроме того, он потребовал провести досрочные выборы.

Ряд профсоюзов и организаций коренных народов, участвующих в протестах, сохраняют связи с Моралесом. Экс-президент отвергает обвинения властей в финансировании протестных акций.

Референдум как выход из кризиса?

На фоне политического и социального тупика некоторые оппозиционные силы начали продвигать вариант, который еще несколько недель назад казался маловероятным: провести досрочный отзывный референдум о дальнейшем пребывании Родриго Паса на посту президента. Эта идея набирает поддержку по мере продолжения протестов и блокирования дорог, что изолировало города Ла-Пас и Эль-Альто.

Инициатива, выдвинутая оппозиционными лидерами, рассматривается рядом аналитиков как возможный институциональный путь урегулирования конфликта Пока что власти настаивают, что приоритетом остается диалог, и отвергают любой сценарий отставки президента.