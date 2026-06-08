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Хуситы вступают в войну Ирана, под угрозой судоходство в Красном море

АРХИВ: Бойцы движения «Ансар Алла» на марше на митинге в поддержку палестинцев в Газе и против ударов США по Йемену, пригород Саны, 22.01.2024
АРХИВ: Бойцы-хуситы участвуют в марше на митинге в поддержку палестинцев в Секторе Газа и против ударов США по Йемену близ Саны, 22 января 2024 года Авторское право  AP Photo
Авторское право AP Photo
By Aleksandar Brezar
Опубликовано
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Йеменские хуситы объявили запрет для израильских судов в Красном море и заявили о ракетном ударе по Израилю; одновременная блокада Баб-эль-Мандеба и Ормуза ставит под угрозу около трети мировых морских поставок нефти и газа.

Йеменские повстанцы-хуситы вступили в войну с Ираном на стороне Тегерана, заявив в понедельник о ракетном ударе по Израилю и объявив запрет на заход израильских судов в Красное море, что ставит под угрозу этот морской путь, а вместе с ним Аденский залив и узкий пролив Баб-эль-Мандеб, который их соединяет.

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Во время войны между Израилем и ХАМАС в Газе хуситы нападали на грузовые суда на этом жизненно важном морском коридоре, через который ежегодно проходили товары примерно на 1 трлн долларов (866 млрд евро), совершив почти 200 атак и вынудив многие компании идти в длительный обход вокруг южной оконечности Африки.

Такой обход обычно добавляет около 14 дней и значительно увеличивает стоимость рейсов между Азией и Европой. Объем нефти, проходившей через пролив Баб-эль-Мандеб, во время кампании сократился с 8,8 млн до примерно 4 млн баррелей в сутки.

Хуситы прекратили атаки после перемирия в Газе в октябре 2025 года, но предупредили, что возобновят их, если война с Ираном обострится.

Их новая угроза прозвучала на фоне того, что Ормузский пролив, ворота в Персидский залив и к его экспортерам энергоресурсов, остается блокированным Тегераном в результате войны с Ираном.

Это заявление одновременно ставит под угрозу два из важнейших в мире морских «узких мест».

Пролив Баб-эль-Мандеб, ширина которого в самом узком месте составляет всего 26 километров, соединяет Красное море с Аденским заливом и далее с Индийским океаном. Через него проходит около 12% мировой морской торговли.

Ормузский пролив обеспечивает перевозку примерно пятой части мировой морской нефти и газа, а также других грузов.

«Мы объявляем полный и тотальный запрет на израильское морское судоходство в Красном море», — говорится в заявлении вооруженных сил хуситов.

«Мы считаем все перемещения противника законными военными целями для наших вооруженных сил с момента опубликования этого заявления».

Хуситы, которые формально вступили в войну с Ираном в поддержку Тегерана в марте, не объявляли о ракетных ударах по Израилю с тех пор, как 8 апреля вступило в силу хрупкое перемирие.

По их словам, они «нанесли залп ракет по чувствительным целям израильского противника», заявив, что удары «достигли своих целей с высокой точностью».

Израильские военные ранее сообщили в Telegram, что «зафиксировали запуск ракеты с территории Йемена в сторону Израиля, системы противовоздушной обороны работают над перехватом угрозы».

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Атака хуситов произошла на фоне обмена ударами между Израилем и Ираном в понедельник, что вновь поставило перемирие под угрозу и подорвало надежды на мирное соглашение.

Хуситы и базированная в Ливане «Хезболла» входят в поддерживаемый, обучаемый и вооружаемый Тегераном «Осевой фронт сопротивления», в который также входят ХАМАС и милиции в Ираке.

Формально называемые «Ансар Аллах», повстанцы из горного севера Йемена контролируют значительную часть страны уже более десяти лет после того, как в сентябре 2014 года захватили столицу Сана и свергли правительство.

Дополнительные источники • AP, AFP

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