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В афганском Герате задерживают женщин из-за нарушения дресс-кода, сообщают очевидцы

Боевик движения "Талибан" дежурит на посту, пока женщины в Кабуле 23 мая 2023 года ждут раздачи продовольственных пайков гуманитарной организацией
Боевик движения "Талибан" дежурит на посту, пока женщины в Кабуле 23 мая 2023 года ждут раздачи продовольственных пайков гуманитарной организацией Авторское право  AP Photo
Авторское право AP Photo
By Gavin Blackburn
Опубликовано
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Талибы, с момента возвращения к власти в Афганистане в августе 2021 года, постепенно ужесточают ограничения для женщин. Женщин обязали полностью закрывать тело и лицо.

Жители западного афганского города Герат рассказали агентству AFP, что видели, как полиция нравов правительства талибов задерживала женщин в рамках кампании по контролю за дресс-кодом, которая уже вызвала критику со стороны Организации Объединённых Наций.

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Миссия ООН в Афганистане (UNAMA) заявила в воскресенье, что "обеспокоена многочисленными арестами и задержаниями женщин в Герате по обвинению в несоблюдении требований к одежде".

Талибы управляют страной, опираясь на строгое толкование исламского права, и с момента возвращения к власти в августе 2021 года постепенно ужесточают ограничения для женщин.

Женщины по всей стране обязаны полностью закрывать тело и лицо. Жители Герата в субботу видели, как женщин задерживают за то, что они были без полностью закрывающей тело чадры или бурки. Они согласились поговорить с AFP на условиях анонимности из соображений безопасности.

"Я видела двух сотрудников министерства, один из которых держал в руках плётку. Они сажали в машину двух женщин, которые были без чадры", — рассказала 23‑летняя женщина, имея в виду чиновников Министерства по поощрению добродетели и предотвращению порока (PVPV).

По её словам, задержанные были полностью закрыты и носили мусульманские платки.

"Все напуганы", — сказала она AFP.

Другая женщина рассказала, что видела, как сотрудники PVPV останавливали машины и проверяли, во что одеты пассажиры, и как множество женщин задерживали и сажали в фургоны.

"Большинство задержанных были женщинами без чадры", — сообщила 27‑летняя собеседница.

В министерстве PVPV, к которому AFP обратилось за комментариями, не стали говорить о задержании женщин.

"В Герате нет ничего необычного", — заявили в информационном отделе министерства.

Афганские женщины ждут получения продовольственных пайков, которые раздаёт гуманитарная организация в Кабуле, 28 мая 2023 года
Афганские женщины ждут получения продовольственных пайков, которые раздаёт гуманитарная организация в Кабуле, 28 мая 2023 года AP Photo

В министерстве заявили, что дресс-код "является божественным предписанием и действующим законом, и его обязаны соблюдать".

После начала этой кампании, по словам журналиста AFP и нескольких жителей Герата, число женщин, выходящих из дома, резко сократилось.

20‑летний таксист сказал, что "их в городе совсем не видно". "Нам сказали не перевозить женщин без чадры", — добавил он.

Одна женщина назвала происходящее "невыносимым".

"Мне по‑настоящему горько от того, что у нас нет даже права свободно дышать", — сказала 33‑летняя женщина. "Жизнь стала для нас очень тяжёлой".

Дополнительные источники • AFP

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