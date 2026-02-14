Видео. В Рио-де-Жанейро карнавал открывается уличным парадом Кармелитас

В пятницу уличное шествие Carmelitas привлекло в квартал Санта-Тереза толпы людей, пройдя по крутой трассе под стенами кармелитского монастыря Санта-Тереза, откуда открывается вид на Рио-де-Жанейро. Под аккомпанемент самба-групп участники поднимались по историческому району, отмечая одно из первых крупных уличных событий карнавального сезона.

Организаторы запланировали второе, более скромное шествие на утро субботы, рассчитанное на местных жителей, прежде чем в ближайшие дни город захватят более крупные карнавальные блоки (blocos).

Группа Carmelitas получила своё название от расположенного рядом Convento de Santa Teresa и местной легенды о монахине, которая однажды тайком выбралась из обители, чтобы присоединиться к празднику. В память об этой истории танцоры выходят на парад в монашеских одеяниях и идут рядом с гигантской куклой в таком же костюме.

Появившееся в 1990-е годы по инициативе местных жителей, вдохновлённых встречами в Parque das Ruínas, шествие Carmelitas теперь собирает тысячи человек.