Видео. Сильные снегопады в Японии: не менее 45 погибших и свыше 500 раненых

Япония готовится к новым сильным снегопадам в выходные, поскольку Агентство Японии по управлению пожарной безопасностью и ликвидацией последствий стихийных бедствий сообщает как минимум о 45 погибших и более чем 500 травмах, связанных со снегом, с 20 января.

В северо‑западной части префектуры Ниигата зафиксировано наибольшее число жертв: 17 человек, травмы получили более 170.

Снежная стихия наблюдается в городе Аомори и Вакканай, где множество автомобилей застряли в снегу.

Японское метеорологическое управление предупреждает о новых обильных снегопадах в западных и северных прибрежных районах страны в предстоящие выходные.

Ведомство призвало жителей сохранять бдительность из‑за возможных нарушений движения и соблюдать осторожность из‑за угрозы схода лавин в районах с обильными снегопадами от севера до запада Японии.

Предупреждение прозвучало на фоне подготовки страны к всеобщим выборам, намеченным на воскресенье.