Королевская жандармерия Марокко проводит эвакуационные мероприятия
No Comment

Видео. Сильные наводнения на севере Марокко вынудили покинуть дома более 50 тыс. человек

Последние обновления:

Север Марокко переживает наводнение реки Луккус: 50 000 человек эвакуированы, развернуты лагеря для пострадавших, ведутся спасработы и контролируемые сбросы воды из плотин.

Часть северных районов Марокко, прежде всего регион Танжер – Тетуан – Аль-Хосейма, столкнулась с сильнейшими наводнениями после затяжных дождей: с сентября 2025 года там выпало свыше 600 мм осадков, что фактически перечеркнуло годы засухи.

По данным властей, на севере страны вынуждены были покинуть свои дома более 50 000 человек, почти половина населения города Ксар-эль-Кебир. Въезд в город ограничен, разрешен в основном выезд транспорта; в нескольких кварталах отключено электричество, школы по-прежнему закрыты.

Ситуация осложнилась после контролируемых сбросов воды из плотины Уэд-Махазин, которая достигла предельного заполнения. Армия направила в пострадавшие районы спасательные подразделения, вертолеты и медицинские бригады для проведения эвакуации и укрепления защитных дамб. Вдоль реки Себу продолжается вывоз населения в связи с прогнозами новых осадков, однако о погибших пока не сообщается.

Для размещения вынужденных переселенцев власти начали устанавливать сотни палаток в районе Лараша. Площадка рассчитана примерно на 3 000 палаток и подключается к системам водоснабжения, электроснабжения и канализации. Службы гражданской обороны продолжают работу, несмотря на непрекращающиеся дожди: доступ к затопленным районам по-прежнему затруднен, сохраняется высокий уровень риска

