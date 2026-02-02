Видео. Карнавал в Венеции стартовал ярким лодочным парадом и отсылкой к Олимпиаде-2026

Десятки ярко украшенных лодок с гребцами в замысловатых костюмах проплывали по лагуне, а на мостах и вдоль берегов собирались толпы. Шествие завершилось у моста Риальто, где облака конфетти накрыли лодки и зрителей.

Этим событием стартовал карнавальный сезон, выстроенный вокруг парадов, балов-маскарадов и уличных представлений, которые привлекают гостей со всего мира. Тема этого года «Олимп. Возвращение к истокам игр» связывает празднования с зимней Олимпиадой 2026 года, которая откроется 6 февраля в Милане и Кортине.

По словам организаторов, карнавал 2026 года делает особый акцент на древнейших венецианских традициях, переосмысленных для современной публики. Карнавал продлится до середины февраля: официальное открытие запланировано на 31 января на площади Сан-Марко, а мероприятия пройдут до 17 февраля.

Ожидается от нескольких сотен тысяч до миллиона посетителей; самые людные дни придутся на последние выходные и Жирный вторник.