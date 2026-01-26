Активисты Greenpeace запустили шары с изображениями Трампа и Путина, предостерегая ЕС от зависимости от ископаемого топлива. Брюссель, Бельгия, 26 января 2026 года.
No Comment

Видео. Greenpeace показал чучела Трампа и Путина в Брюсселе, призвал ЕС отказаться от ископаемого топлива

Последние обновления:

Активисты Greenpeace в Брюсселе протестовали против зависимости ЕС от импортного ископаемого топлива и призвали инвестировать в ВИЭ вместо опоры на США и Россию.

Активисты Greenpeace сегодня собрались в Европейском квартале Брюсселя и установили большие фигуры президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина.

Акция была призвана предупредить ЕС о риске усиления зависимости от импортных ископаемых видов топлива. У подножия этих фигур активисты призвали Европу вкладываться в возобновляемую энергетику вместо того, чтобы, как они выразились, полагаться на «ненадежных партнеров».

Менеджер кампании Greenpeace Анна Питерс заявила, что организация хочет напомнить лидерам уроки энергетического давления со стороны России. «Мы не можем менять одну зависимость на другую», сказала она, призвав ЕС ускорить переход к чистым источникам энергии.

