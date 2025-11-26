Тысячи вышли на марш в Мадриде, в то время как Испания отмечает Международный день борьбы с насилием в отношении женщин
No Comment

Видео. Улицы Мадрида заполнили тысячи протестующих против гендерного насилия в Испании

Последние обновления:

Тысячи людей вышли на улицы Мадрида и других испанских городов, чтобы осудить гендерное насилие и почтить память женщин, убитых в этом году.

В Мадриде тысячи людей вышли на марш в рамках более 40 акций, прошедших по всей Испании в Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин.

Участники несли плакаты, скандировали и били в барабаны, призывая к более решительным мерам против гендерного насилия.

Многие почтили память 38 женщин, убитых с начала года, а некоторые группы связали марш с более широкой социальной и политической повесткой.

На акции присутствовали представители нескольких политических партий, в том числе министр равенства Испании Ана Редондо.

