Видео. В Польше демонтировали памятник польско-советскому братству по оружию

В городе Плоты, на северо-западе Польши, демонтировали памятник советско-польскому братству по оружию.

Снос санкционировали городские власти, и он происходил под контролем Института национальной памяти.

Согласно польскому законодательству, запрещено демонстрировать памятники и символы, которые пропагандируют коммунизм в общественных местах. За его соблюдением следит Институт национальной памяти.

Мэр города Плоты Шимон Климко заявил, что памятник представлял собой "худший период послевоенной Польши", что не оставляет сомнений в правильности решения о его сносе.

Статуя была последней в своем роде, оставшейся в городе.

Памятникй увековечивает освобождение города 5 марта 1945 года войсками 1-й гвардейской танковой армии 1-го Белорусского фронта. Впервые он был установлен в 1955 году. В 1977 году его заменили на новый монумент, который и был снесен.