Видео. В Польше демонтировали памятник польско-советскому братству по оружию

В городе Плоты, на северо-западе Польши, демонтировали памятник советско-польскому братству по оружию.
Снос санкционировали городские власти, и он происходил под контролем Института национальной памяти.
Согласно польскому законодательству, запрещено демонстрировать памятники и символы, которые пропагандируют коммунизм в общественных местах. За его соблюдением следит Институт национальной памяти.
Мэр города Плоты Шимон Климко заявил, что памятник представлял собой "худший период послевоенной Польши", что не оставляет сомнений в правильности решения о его сносе.
Статуя была последней в своем роде, оставшейся в городе.
Памятникй увековечивает освобождение города 5 марта 1945 года войсками 1-й гвардейской танковой армии 1-го Белорусского фронта. Впервые он был установлен в 1955 году. В 1977 году его заменили на новый монумент, который и был снесен.