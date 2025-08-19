Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Это интересно
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Это интересно
Культура
Рубрики
Программы
Планета
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Памятник эпохи коммунизма демонтирован на северо-западе Польши
No Comment

Видео. В Польше демонтировали памятник польско-советскому братству по оружию

Последние обновления:

Памятник польско-советскому братству по оружию стоял в городе Плоты с 1977 года. Утром в понедельник его снесли, чтобы соответствовать закону, который запрещает демонстрировать символы коммунизма.

В городе Плоты, на северо-западе Польши, демонтировали памятник советско-польскому братству по оружию.

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

Снос санкционировали городские власти, и он происходил под контролем Института национальной памяти.

Согласно польскому законодательству, запрещено демонстрировать памятники и символы, которые пропагандируют коммунизм в общественных местах. За его соблюдением следит Институт национальной памяти.

Мэр города Плоты Шимон Климко заявил, что памятник представлял собой "худший период послевоенной Польши", что не оставляет сомнений в правильности решения о его сносе. 

Статуя была последней в своем роде, оставшейся в городе. 

Памятникй увековечивает освобождение города 5 марта 1945 года войсками 1-й гвардейской танковой армии 1-го Белорусского фронта. Впервые он был установлен в 1955 году. В 1977 году его заменили на новый монумент, который и был снесен.

Избранное

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

Больше от No Comment

Последние видео

РЕКЛАМА
Посмотреть все статьи о nocomment Посмотреть все статьи о europe-today Посмотреть все статьи о the-ring Посмотреть все статьи о the-cube Посмотреть все статьи о europe-in-motion Посмотреть все статьи о 12-minutes-with
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА