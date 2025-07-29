Видео. КНДР открывает новый курорт для местных жителей, но не приветствует иностранцев

Эти белоснежные пляжи северокорейского курорта Вонсан-Кальма по-прежнему недоступны для иностранцев. Однако граждане КНДР, похоже, посещают этот огромный туристический объект. Вонсан-Кальма может вместить около 20 000 человек, но судя по этим кадрам, гостей здесь пока совсем мало.

Тем временем Россия и КНДР запустили прямое авиасообщение между Москвой и Пхеньяном. Самолет вылетел из аэропорта Шереметьево в воскресенье в 19:30 мск и приземлился в столице КНДР 28 июля в 09:30 местного времени (03:30 мск). Такие полеты будут осуществляться раз в месяц.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, посетивший в начале месяца новый северокорейский пляжный курорт Вонсан-Кальма для встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном, пообещал поощрять российских туристов посещать этот комплекс.