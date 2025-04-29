Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Пассажиры реагируют, ожидая новостей о отправлении поездов на вокзале Сантс в Барселоне, Испания, вторник, 29 апреля 2025 года
No Comment

Видео. Тысячи людей оказались заложниками отключения электроэнергии на Иберийском полуострове

Последние обновления:

Службы экстренной помощи раздавали еду, воду и одеяла застрявшим путешественникам на вокзале Аточа в Мадриде в понедельник вечером. Широкомасштабное отключение электроэнергии парализовало большую часть Испании и Португалии.

Отключение нарушило работу железнодорожных служб, телефонных сетей и банкоматов по всему Пиренейскому полуострову, превратив станции, спортивные центры и аэропорты во временные убежища.

Около 35 000 пассажиров поездов и метро были спасены сотрудниками экстренных служб в Испании.

К утру вторника электроснабжение было восстановлено более чем на 92% территории Испании, и власти обещали полное восстановление к концу дня.

Власти заявляют, что причина все еще расследуется, но кибератака или аномальные погодные явления исключены.

