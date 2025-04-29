Видео. Тысячи людей оказались заложниками отключения электроэнергии на Иберийском полуострове

Отключение нарушило работу железнодорожных служб, телефонных сетей и банкоматов по всему Пиренейскому полуострову, превратив станции, спортивные центры и аэропорты во временные убежища.

Около 35 000 пассажиров поездов и метро были спасены сотрудниками экстренных служб в Испании.

К утру вторника электроснабжение было восстановлено более чем на 92% территории Испании, и власти обещали полное восстановление к концу дня.

Власти заявляют, что причина все еще расследуется, но кибератака или аномальные погодные явления исключены.