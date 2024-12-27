Видео. Открытие сезона на природном катке на озере Вайсензее

В эту пятницу открылся сезон катания на коньках на озере Вайсензее в австрийской Каринтии. Поскольку толщина льда достигла 15 сантиметров, западную часть озера было решено открыть для посещения.

Озеро расположено на высоте 1000 метров, в последние дни температура здесь была низкой, и слой льда стал достаточно прочным.

За последние дни ледовый инспектор Норберт Янк проверил состояние льда и расчистил дорожку для конькобежцев, а также зоны для других видов зимнего спорта, например, хоккея с шайбой.

В пятницу на лёд вышли многие местные жители. Во второй половине дня около 1000 человек наслаждались солнечной погодой и прекрасным состоянием льда. Длина расчищенной беговой дорожки составила 3,5 километра.

По словам Норберта Янка, куратора Вайсензее, толщины в 15 сантиметров достаточно, не только для катания на коньках, но и для управления транспортными средствами на льду.