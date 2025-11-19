Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Это интересно
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Это интересно
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Реклама

Старый порт Дохи прокладывает современный курс, оставаясь верным своей истории

Совместно с
Старый порт Дохи прокладывает современный курс, оставаясь верным своей истории
Авторское право  Euronews
Авторское право Euronews
By Euronews
Опубликовано
Поделиться
Поделиться Close Button
Скопировать линк для интеграции видео Copy to clipboard Ссылка скопирована!

В Старом порту Дохи движение перетекает из прошлого в настоящее. Когда-то он был спасательным кругом для торговцев и ловцов жемчуга, а теперь здесь размещаются люксовые бренды яхтенной индустрии. Каким же образом Старый порт Дохи прокладывает современный курс, оставаясь верным своей истории?

В Старом порту Дохи движение перетекает из прошлого в настоящее. Когда-то он был спасательным кругом для торговцев и ловцов жемчуга, а в настоящее время привлекает внимание всего мира и люксовые бренды яхтенной индустрии.

В этом выпуске Qatar in Motion Лайла Хумайра посетила выставку лодок Qatar Boat Show, чтобы исследовать элегантные суперъяхты и культурные течения, лежащие в основе этого мероприятия. На примере местных судостроителей и визионеров, преображающих набережную, Лайла раскрывает мастерство, инновации и наследие, формирующие морскую идентичность Катара.

Каким же образом Старый порт Дохи прокладывает современный курс, оставаясь верным своей истории?

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться