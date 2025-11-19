В Старом порту Дохи движение перетекает из прошлого в настоящее. Когда-то он был спасательным кругом для торговцев и ловцов жемчуга, а теперь здесь размещаются люксовые бренды яхтенной индустрии. Каким же образом Старый порт Дохи прокладывает современный курс, оставаясь верным своей истории?
В этом выпуске Qatar in Motion Лайла Хумайра посетила выставку лодок Qatar Boat Show, чтобы исследовать элегантные суперъяхты и культурные течения, лежащие в основе этого мероприятия. На примере местных судостроителей и визионеров, преображающих набережную, Лайла раскрывает мастерство, инновации и наследие, формирующие морскую идентичность Катара.
