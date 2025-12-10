Жители российского Троицка проголосовали против установки скульптуры "Семья солдата СВО"

Откровенно уродливая скульптура "Семья солдата СВО" могла "украсить" российский город Троицк, но местные жители выступили против установки памятника
Жители российского города Троицка забраковали проект памятника "Семья солдата СВО". Против его установки высказалось две трети участников голосования - 68,4%. Об этом сообщают местные СМИ. Опрос жителей инициировал глава города Дмитрий Гатов.
Композицию создал скульптор-энтузиаст Александр Тимофеев. Он предложил безвозмездно передать скульптуру городу. Планировалось, что памятник поставят на улице Ленина у здания городского совета ветеранов. Однако жители не оценили "мастерство" автора проекта. А многих даже возмутило уродство скульптуры.
"Не в обиду автора хочу сказать, такая скульптура не подойдёт, правду пишут, это можно расценить, как насмешку, родным будет больно и обидно за такую скульптуру", - оставила свой отзыв жительница города Людмила.
"Творчество должно быть, но оно должно соответствовать общепринятым представлениям об эстетике", - заявила еще одна жительница Троицка на страничке администрации.
"Такое ощущение, что это лепил ребенок", - поделилась мнением другая.
Один из пользователей обратился к скульптору-самоучке с просьбой больше не создавать "шедевры" для города. Другой сказал, что не поставил бы такую скульптуру даже в огород.
При этом, 31,6% опрошенных поддержали установку памятника. "Решение будет учтено при дальнейшей работе над городскими общественными пространствами", - сообщила администрация Троицка.
Примечательно, что в принципе большинство жителей Троицка и других российских городов не против возведения монументов в честь военных, принимающих участие в агрессии против Украины, так как под воздействием кремлевской пропаганды поддерживают так называемую "Специальную военную операцию". С момента начала полномасштабного вторжения сотни подобных скульптур "проросли" по всей России - помогая обрабатывать умы россиян и еще больше цементировать власть президента Владимира Путина.