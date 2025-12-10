Жители российского Троицка проголосовали против установки скульптуры "Семья солдата СВО"

Жители российского города Троицка забраковали проект памятника "Семья солдата СВО". Против его установки высказалось две трети участников голосования - 68,4%. Об этом сообщают местные СМИ. Опрос жителей инициировал глава города Дмитрий Гатов.

Композицию создал скульптор-энтузиаст Александр Тимофеев. Он предложил безвозмездно передать скульптуру городу. Планировалось, что памятник поставят на улице Ленина у здания городского совета ветеранов. Однако жители не оценили "мастерство" автора проекта. А многих даже возмутило уродство скульптуры.

"Не в обиду автора хочу сказать, такая скульптура не подойдёт, правду пишут, это можно расценить, как насмешку, родным будет больно и обидно за такую скульптуру", - оставила свой отзыв жительница города Людмила.

"Творчество должно быть, но оно должно соответствовать общепринятым представлениям об эстетике", - заявила еще одна жительница Троицка на страничке администрации.

"Такое ощущение, что это лепил ребенок", - поделилась мнением другая.

Один из пользователей обратился к скульптору-самоучке с просьбой больше не создавать "шедевры" для города. Другой сказал, что не поставил бы такую скульптуру даже в огород.

При этом, 31,6% опрошенных поддержали установку памятника. "Решение будет учтено при дальнейшей работе над городскими общественными пространствами", - сообщила администрация Троицка.

Примечательно, что в принципе большинство жителей Троицка и других российских городов не против возведения монументов в честь военных, принимающих участие в агрессии против Украины, так как под воздействием кремлевской пропаганды поддерживают так называемую "Специальную военную операцию". С момента начала полномасштабного вторжения сотни подобных скульптур "проросли" по всей России - помогая обрабатывать умы россиян и еще больше цементировать власть президента Владимира Путина.