Белый январь на горнолыжных курортах: где лучше покататься в Европе?

После трёх недель оттепели на альпийских трассах наконец-то много снега. Чего ожидать лыжникам и сноубордистам в ближайшие несколько дней?

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На прошлой неделе трескучие морозы ударили по Северной Европе, в некоторых районах Швеции температура упала до -43°C,

После относительно мягкого декабря, антициклон, который местные СМИ окрестили "Москва – Париж", достиг Франции, порадовав лыжников. На таких курортах Французских Альп, как Шамони, Ле-Же и Морзин, выпало более метра снега.

На склонах Италии выпало до 50 см снега, а в Австрии и Швейцарии – до 30 см, как сообщает горнолыжный обозреватель On the Snow.

Это дает надежду на то в Европу возвращаются обильные снегопады, которые позволили курортам открыться в ноябре чуть раньше графика.

Этот сдвиг соответствует прогнозам, основанным на предыдущих климатических циклах Эль-Ниньо, когда европейские зимы обычно начинаются мягко и влажно, а затем становятся холоднее и суше в период с января по март. Это может привести к одному из лучших лыжных сезонов за последние годы.

Этого с нетерпением ждут на европейских горнолыжных курортах, которые в последние годы страдали от недостатка снега, вызванного глобальным потеплением.

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Австрия

По меньшей мере на 50 курортах Австрии на этой неделе ожидаются снегопады. Уровень снежного покрова в настоящее время превышает норму более чем на 150%, сообщает портал On the Snow.

За лучшими условиями для катания отправляйтесь на высокогорные курорты страны. В местечке Санкт-Антон-ам-Арльберг, одном из тирольских "грандов", а также в районе Штубена, в Форарльберге, снежный покров местами превышает три метра.

Франция

На выходных в Пиренеях возобновилось катание на лыжах после сухой и тёплой погоды в декабре.

Во Французских Альпах на некоторых ведущих курортах региона выпал метровый слой снега. В Куршевеле за последние 72 часа выпало 140 см снега, а в Валь-Торансе – 117 см.

Италия

Центр низкого давления, который движется с северной Атлантики, принёс в Италию "настоящую" зиму. Снег выпал на небольшой высоте в итальянских Альпах, и ожидается, что резкое понижение температуры продлится до 14 января.

На этой неделе отправляйтесь в Ла-Тюиль в Валле-д'Аоста, Ливиньо в Ломбардии или в долину Валь-Гардена в самом сердце Доломитовых Альп, чтобы насладиться идеальными условиями для лыж и сноуборда – более полуметра снега на высоте более 1000 метров.

Апеннины также будут покрыты снегом на высоте более 1 500 метров над уровнем моря, сообщает Meteo.it.

Швейцария

Горнолыжный курорт Вербье открылся на три недели раньше срока после обильных снегопадов в ноябре.

На этой неделе на некоторых зонах высота снежного покрова достигает двух метров и более, включая деревушку Давос-Клостерс в кантоне Граубюнден, курортный район Мельхзее-Фрутт в Обвальдене, а также легендарный Санкт-Мориц в Верхнем Энгадине.

В Саас-Фе у границы с Италией высота снежного покрова превысила три метра.