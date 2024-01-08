Снегопады и морозы нарушают жизнь европейцев

By Euronews

Экстремальные холода и сильные снегопады застали врасплох жителей европейских стран, даже привыкших к ним Дании и Молдавии, вызвав перебои в работе транспорта

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Снегопады и экстремальные холода в эти дни осложняют жизнь тысячам граждан европейских государств.

Даже в странах, привыкших к морозам, таких как Дания, произошли сбои в движении транспорта. Температура там опустилась до -20 градусов Цельсия.

В Орхусе, втором по величине городе страны, обледенелые и заснеженные улицы стали ловушкой для тысяч автомобилистов. Многим из них потребовалась экстренная помощь.

В понедельник в Орхусе работал лишь один автобусный маршрут. Серьезные трудности наблюдались и в других городах.

Снег и минусовая температура создали множество проблем для автомобилистов в Молдавии. Власти Кишинева приостановили работу общественного транспорта, а также ряда государственных учреждений.

Зимние каникулы в школах столицы страны продлены по меньшей мере до четверга.

Полиция также предупредила водителей о необходимости соблюдать осторожность после оказания помощи автомобилям, съехавшим с дороги в условиях гололеда.