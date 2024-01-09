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Несчастный случай на горнолыжном курорте в Австрии

Канатная дорога в австрийском Тироле
Канатная дорога в австрийском Тироле Авторское право Video frame
By Кнарик Хачатрян
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Падение кабины с канатной дороги в австрийском Тироле: ранены 7 человек, состояние одного из них критическое

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Семь человек пострадали в результате падения кабины с канатной дороги на горнолыжном курорте в австрийском Тироле. Четверо получили серьёзные ранения, один из них находится в критическом состоянии. Предварительное следствие технических неисправностей не выявило.

Инцидент произошёл на канатной дороге Ахеркогельбан возле поселения Эц. По предварительным данным, на трос упало дерево, в результате чего кабина сорвалась вниз. 

Канатную дорогу временно вывели из эксплуатации. Пояка неясно, почему упало дерево в то время, как ветра не наблюдалось.

На подъёмнике Ахеркогельбан курсирует около 60 кабин. За исключением упавшей, все остальные остались на несущем тросе.

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