Горнолыжный курорт принимает беженцев

Крупнейший горнолыжный курорт Украины, «Буковель» в Карпатах, принимает беженцев из районов боевых действий. С прошлого года сюда приезжают женщины с детьми и раненые солдаты.

В отелях помогают размещать представителей малого бизнеса, которые были вынуждены эвакуироваться.

Иностранных туристов с прошлого года в «Буковеле» нет, часть инфраструктуры закрыта. Управляющие курорта говорят, что хотели бы быть полезными своей стране.

Наталья Гавриленко, менеджер гостиницы Baza Smart:

«Нам хотелось чем-то помочь. В то время, когда много гостиниц закрылось, мы хотели бы быть полезными нашей стране, нашему государству. Поэтому мы решили принимать переселенцев из зоны боевых действий».

В конце февраля суд разрешил начать строительство по масштабному расширению курортных комплексов вокруг «Буковеля», в результате чего площадь должна возрасти многократно.

Тяжба длится уже несколько лет. Местные жители выступают категорически против. По их словам, строительство нанесёт колоссальный вред экологии региона, среди прочего будет уничтожено три тысячи гектаров леса.