Мексикой впервые будет править женщина

В Мексике проходит крупнейший в истории страны избирательный процесс, на котором разыгрываются 20 тысяч мандатов. На главный из них – пост президента – претендуют две женщины – Клаудия Шейнбаум и Сочитль Гальвес.

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На кону – более 20 тысяч государственных должностей, включая 8 кресел губернаторов штатов, но главным итогом исторических выборов в Мексике, на которых правом голоса обладают 98 миллионов граждан, станет смена президента.

По конституции уходящий глава государства, популярный Андрес Мануэль Лопес Обрадор, не может переизбираться на второй шестилетний срок. Правящую левую партию "Движение за национальное возрождение" на выборах представляет Клаудия Шейнбаум, бывший мэр (глава правительства) Мехико. Именно ей опросы прочат победу.

Шейнбаум сделала выдающуюся научную карьеру. Она училась в Калифорнийском университете в Беркли, получила степень по физике в Национальном автономном университете Мексики и докторскую степень в области энергетической инженерии. Она участвовала в подготовке доклада Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК) вместе с 600 исследователями в 2007 году, когда организация была удостоена Нобелевской премии мира.

При этом в то время, как изменение климата сильно бьёт по Мексике – засухи, экстремальная жара, тысячи километров береговой линии исчезают в результате повышения уровня моря, – Клаудия Шейнбаум не пошла на предвыборный риск и не стала ставить зелёную повестку в центр своей избирательной кампании.

Как и её наставник Лопес Обрадор, фаворит президентской гонки ставит на развитие нефтяного сектора и обещает многомиллиардные вливания. Шейнбаум заявила, что в случае избрания сохранит на плаву государственную нефтяную компанию Pemex, долг которой составляет около 100 млрд долларов. Однако она намекнула, что компании также придется добывать литий и производить электричество из возобновляемых источников.

Главной соперницей Шейнбаум стала кандидат от коалиции правоцентристов, экс-сенатор Сочитль Гальвес.

Гальвес – представительница коренного народа отоми. Её имя Сочить (Xochitl) в переводе с языка науатль означает "цветы". На публики оппозиционный политик неизменно появляется в традиционной вышитой блузке huipils.

Гальвес поддерживает бизнес-элита, при этом, если смотреть на политические реалии стран Центральной и Южной Америки, она выделяется прогрессивными взглядами. Так, Гальвес намерена поддерживать социальную политику и не придерживается консервативной позиции по вопросам абортов и ЛГБТК+. Она выступила в поддержку права женщин на аборт, гей-браков и усыновления однополыми родителями.

Выборы на фоне насилия

27 000 солдат и бойцов национальной гвардии мобилизованы для обеспечения безопасности на избирательных участках в воскресенье.

Наркокартели и другие преступные организации оказывают давление на кандидатов от всех партий в надежде сохранить своё влияние после выборов.

Как пишет EL PAÍS México, в ходе предвыборной кампании были убиты 37 кандидатов на разные должности. Всего за последний год на политиков было совершено более 320 нападений, по данным Laboratorio Electoral.