Долетело ли "украинское копье" до мексиканских наркокартелей?

Правда или вымысел? Случайность или дезинформация? Разбираемся в #CUBE

"Оружие, поставляемое на Украину, попадает в руки мексиканских наркокартелей", - утверждают некоторые пользователи в социальных сетях. Но так ли это на самом деле?

Все началось с того, что один из мексиканских телеведущих опубликовал в Twitter видеоролик, в котором говорится:

"В штате Тамаулипас был снят на видео предполагаемый член картеля Gulf с одним из самых эксклюзивных и мощных видов оружия - Javelin, которое использовалось во время боевых действий в Украине, стоимостью от 20 000 до 60 000 долларов".

Это привело к тому, что сотни пользователей Twitter стали утверждать, что оружие, поставляемое НАТО, продается на черном рынке мексиканским картелям и другим преступным организациям по всему миру.

Эти опасения были использованы прокремлевскими аккаунтами.

Но в этих утверждениях есть множество недостоверных элементов.

Что было сказано в новостном репортаже?

Репортаж мексиканского телевидения на самом деле был переведен неправильно, и ведущий лишь один раз упоминает Украину в ходе репортажа и ни разу не говорит о том, что оружие, показанное на видео, было доставлено оттуда контрабандой".

Является ли это оружие Javelin?

Мы связались с компанией Raytheon Technologies, производящей Javelin, и вот что они ответили:

"На видео показан не Javelin, так как у него другие размер и форма".

По мнению экспертов в области вооружений, оружие, показанное на видео, представляет собой ракетную установку AT-4 шведского производства. Она гораздо меньше Javelin и стоит дешевле - около 1500 евро против 175 000 евро за Javelin.

Может ли ракетная установка из Украины попасть в руки наркокартеля?

Существует ли вероятность того, что это оружие незаконно продается преступным организациям?

Вот что думает эксперт по нелегальной торговле оружием Нильс Дюкет: "Очень и очень маловероятно, что в настоящее время мексиканские наркокартели действительно владеют каким-либо оружием, поступившим из Украины. Мы знаем, что торговля оружием - это, как правило, региональное явление. Так что если за пределами Украины и существует торговля оружием, то в первую очередь она проявляется в соседних странах, а не сразу на других континентах. И на самом деле за последние два года мы не видели никаких достоверных свидетельств того, что из Украины вывозится огнестрельное оружие.

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