Волна насилия в Мексике после ареста сына наркобарона: 29 жертв перестрелок

По меньшей мере 29 человек были убиты в мексиканском городе Кульакан в ходе операции по задержанию Овидио Гусмана, сына находящегося в тюрьме наркобарона "Эль Чапо". Такие данные привёл в пятницу министр обороны страны.

Задержание Гусмана-младшего в четверг привело к многочасовым перестрелкам, представители т.н. Тихоокеанского картеля (Синалоа) пытались помешать силовикам взять под стражу одного из своих лидеров.

Среди погибших – 19 предполагаемых членов банды и 10 военнослужащих.

Сообщается, что город патрулировали более 4 500 солдат. Ситуация находится под контролем властей.