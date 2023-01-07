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мир

Волна насилия в Мексике после ареста сына наркобарона: 29 жертв перестрелок

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 Alexander Kazakevich
Мексиканские военные на контрольно-пропускном пункте у тюрьмы Альмолойя, где содержится Овидио Гусман, 6 января 2023 года.
Мексиканские военные на контрольно-пропускном пункте у тюрьмы Альмолойя, где содержится Овидио Гусман, 6 января 2023 года.   -   Авторское право  AP Photo/Ginnette Riquelme

По меньшей мере 29 человек были убиты в мексиканском городе Кульакан в ходе операции по задержанию Овидио Гусмана, сына находящегося в тюрьме наркобарона "Эль Чапо". Такие данные привёл в пятницу министр обороны страны.

Задержание Гусмана-младшего в четверг привело к многочасовым перестрелкам, представители т.н. Тихоокеанского картеля (Синалоа) пытались помешать силовикам взять под стражу одного из своих лидеров.

Среди погибших – 19 предполагаемых членов банды и 10 военнослужащих.

Сообщается, что город патрулировали более 4 500 солдат. Ситуация находится под контролем властей.