Не Дубаем единым: столица ОАЭ выходит из тени

Jane Witherspoon

"Формула-1", НБА, пляжи и филиалы мировых музеев – Абу-Даби есть что предложить туристам в любое время года.

В Абу-Даби можно приезжать погреться круглый год, температура здесь редко опускается ниже 20°C. Столица ОАЭ не только изобилует пятизвёздочными отелями и чистейшими пляжами, но и богатой культурной жизнью.

В рамках новой туристической кампании "Одного лета мало" ("One Summer Isn’t Enough") город предлагает впечатляющую ежегодную программу музыкальных и спортивных мероприятий мирового класса.

"Ежегодно в ноябре в Абу-Даби проходит Гран-при "Формулы-1", – говорит Абдулла Юсуф Мохаммад, директор по международным связям Департамента культуры и туризма города. – Кроме того, у нас проводится бойцовский чемпионат UFC, а в прошлом году мы впервые принимали предсезонные матчи Национальной баскетбольной ассоциации(NBA)".

Чиновник добавил, что этим летом в столице Эмиратов состоятся товарищеские матчи с участием баскетбольных сборных США, Германии и Греции. Также в городе запланированы выступления известных музыкантов и групп, включая Backstreet Boys и Guns N' Roses.

Где находятся лучшие пляжи Абу-Даби?

Вот уже 11 лет подряд остров Саадият с белым песком и лазурным водам признаются ведущим пляжным направлением Ближнего Востока по версииWorld Travel Awards.

Этот нерукотворный остров находится в заповедной зоне, в 500 метрах от побережья Абу-Даби. На его пляжах гнездятся находящиеся под угрозой исчезновения ястребиные черепахи, в море обитают бутылконосые дельфины, а на суше можно встретить аравийских газелей.

Саадият – известное направление премиального сегмента, отдыхающие останавливаются в роскошных отелях, среди которых – Park Hyatt, Jumeirah, Rotana, St. Regis и Rixos.

Куда ехать любителям культуры?

На острове Саадият также расположились художественный музей Лувр Абу-Даби и выставочный центр Манарат аль Саадият.

В настоящее время там же проектируется филиал всемирно известного нью-йоркского Музея современного искусства Гуггенхайма, на острове также ожидается открытие нового музея естественной истории.

Соседний остров Яс не только отлично подходит для семейного отдыха. Здесь расположены Ferrari World, Warner Bros World Abu Dhabi (крупнейший в мире крытый тематический парк) и Yas Waterworld с 45 горками и аттракционами.

Любители кино могут съездить в пустыню: оазис Лива – место съёмок многочисленных голливудских блокбастеров, включая "Звёздные войны: Пробуждение силы" и "Дюна".

В эмирате также много мест для сафари и глэмпинга – комфортного отдыха на природе.

Абу-Даби или Дубай: зачем выбирать?

Две крупнейшие авиакомпании ОАЭ – Etihad и Emirates – объявили на выставке Arabian Travel Market 2023 о заключении соглашения об перевозках по интерлайну. Это упростит бронирование и путешествия для туристов, желающих посетить два главных города страны по единой маршрутной квитанции.

Начиная с этого лета, клиенты этих авиакомпаний смогут приобрести единый билет для полёта в Дубай с возвращением через Абу-Даби и наоборот.

Гражданам Украины, Казахстана и России не требуется виза для отдыха в ОАЭ.