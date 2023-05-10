Президент Грузии назвала провокацией указ Путина об отмене виз и снятии запрета на авиарейсы

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"Пока Россия является агрессором, этот жест со стороны оккупантов несвоевременен и нежелателен". Так Саломе Зурабишвили прокомментировала действия Москвы

Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала провокацией решение Москвы о восстановлении коммерческого авиасообщения между Грузией и Россией, и одновременном предоставлении гражданам Грузии безвизового режима.

Саломе Зурабишвили, президент Грузии:"Нам не нужен безвизовый режим, нам не нужны прямые рейсы, все это не приветствуется, пока Россия является агрессором, этот жест со стороны оккупантов несвоевременен и нежелателен".

Сейчас совершенно неприемлемое и неподходящее время. Нам не нужны подарки от России, замаскированные под некую уступку. В сегодняшней ситуации мы на одной стороне со всеми нашими европейскими друзьями! Саломе Зурабишвили президент Грузии

Тбилиси и Москва не поддерживали дипломатических отношений после войны 2008 года. Прямые рейсы были отменены Россией летом 2019 года.

В министерстве экономики Грузии уверяют, что российские компании, находящиеся под санкциями, не смогут работать в стране.

Мариам Квривишвили, заместитель министра экономики:"Что касается компаний и самолетов, не попавших под санкции, то они, очевидно, будут иметь возможность коммерческой деятельности и полетов в Грузию. Около миллиона наших граждан живут в России, и это решение, безусловно, облегчит им путешествия".

Действия Москвы подверглись критике со стороны грузинской оппозиции. Подавляющее большинство грузин поддерживают европейскую интеграцию.

В декабре Еврокомиссия должна принять решение о предоставлении Грузии статуса страны-кандидата в члены ЕС. Многие опасаются, что указ Владимира Путина о восстановлении безвизового режима и прямого авиасообщения между двумя странами помешает этому процессу.