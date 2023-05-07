Сирия вернулась в Лигу арабских государств

Лига арабских государств возобновила членство Сирии. Оно было приостановлено из-за жестокого подавления оппозиции 12 лет тому назад.

Сирия возвращается в Лигу арабских государств. За такое решение проголосовали на специальном заседании в штаб-квартире ЛАГ в Каире главы МИД входящих в организацию стран.

Членство Дамаска было приостановлено в 2011 году в связи с жестоким подавлением продемократических протестов, что привело к гражданской войне. Сейчас ЛАГ предпочла путь дипломатии:

Самех Шукри, министр иностранных дел Египта:

"Мы полностью убеждены, что единственный способ разрешить кризис (в Сирии) — это политическое решение, которое полностью исходит изнутри Сирии без какого-либо внешнего вмешательства".

Противники возвращения Сирии во главе с Катаром считают, что это решение, "обеляющее", по их словам, "зверства режима Асада", не принесёт стабильности и не урегилирует кризис с беженцами, а станет разрушительным ударом по справедливости и правам человека во всем регионе.