Стамбул приглашает на перекресток эпох и культур

Турция переживает сложный период в связи с недавним разрушительным землетрясением на юго-востоке страны. Большинство туристических объектов, в их числе Стамбул, не пострадали от стихийного бедствия и продолжают принимать гостей. Которые также стремятся поддержать Турцию в столь непростой момент...

Стамбул, перекресток между Азией и Европой - красочный город, открывающий массу возможностей для любителей искусства, музыки и культуры. Нет лучшего места для знакомства с его богатым наследием, чем мечеть Айя-София - олицетворение веры и одно из величайших архитектурных чудес света.

Святая Мудрость

В 6 веке при византийском императоре Юстиниане I оно было возведено как собор Святой Мудрости, потом превращено в исламскую мечеть, затем в музей, а с 2020 года снова стало мечетью.

Внутри вы можете полюбоваться внушительным куполом, золотой мозаикой и 140 монолитными мраморными колоннами, привезенными из Египта, Эфеса и других мест. Айя-София - обязательная достопримечательность для миллионов туристов, которые посещают Стамбул каждый год. Флоренсия Леманн прилетела сюда из Буэнос-Айреса: "Мы совершаем поездку по Ближнему Востоку, остановились в Стамбуле, чтобы посетить Святую Софию, которая действительно великолепна", - рассказывает она.

"Святая София - всемирно известна, нам сказали, что архитектура здесь действительно уникальна, - подтверждает Джессика Гунден, туристка из Южной Африки. - Мечеть не разочаровала. Сложные детали, рельефы, колонны - это просто великолепно".

Македонский и лирика шумеров

В нескольких сотнях метров находится один из самых важных исторических комплексов города - Археологические музеи. Разделенный на три основные галереи, он содержит более 500 тысяч экспонатов, представляющих почти все эпохи, культуры и цивилизации мировой истории.

Саркофаг Македонского. Euronews

Культовый экспонат - саркофаг Александра. "Он называется так благодаря барельефной резьбе, повествующей об Александре Македонском. Думаю, перед нами самый важный и самый искусно сделанный саркофаг в мире", - поясняет Рахми Асал, директор музеев.

Саркофаги, скульптуры, мумии, глиняные таблички - все в одном месте. Если вы неизлечимый романтик, не пропустите в музее первую в мире известную любовную поэму, написанную в шумерские времена для священных ритуалов плодородия. "Эта табличка была найдена в Ниппуре в начале 21 века до нашей эры, примерно в 2030 году, - продолжает экскурсию Рахми Асал. - Она содержит лестные слова о царе Шу-сине, сказанные женщиной, которая была его возлюбленной".

Первая дошедшая до нас любовная поэма. Euronews

Побег от стресса

Стамбул также является культурным центром, объединяющим Восток и Запад, старое и новое. По тому же принципу - объединить разное под одной крышей - выстроен и знаменитый Культурный центр Ататюрка. Он был возведен в 60- е годы. затем пострадал от пожара и, как Феникс, восстал из пепла обновлённым в 2021 году.

Ремзи Бухарали, художественный руководитель центра, рассказывает: "В таком мегаполисе, как Стамбул, все шоу, спектакли и концерты, идущие в мире, можно увидеть в нашем центре. Благодаря оперному и драматическому театрам, художественной галерее, многоцелевым залам центр предлагает всем желающим возможность отвлечься от рутины". Для Бухарали идея отдыха в культурном контексте остается приоритетной: "Культурный центр Ататюрка в Стамбуле - место, где люди, измученные стрессом повседневной жизни, могут расслабиться с помощью культуры и искусства, уйти от жизненной суеты", - говорит он.