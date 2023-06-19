"Медленная жизнь" западной Турции: отдых, обычаи и уникальная кухня

Эгейское побережье Турции - место, идеальное для обретения покоя и переключения в ритм медленной жизни. Приезжайте в Сеферихисар в 50 километрах от Измира. Этот красивейший древний город - первый в стране обладатель статуса Cittaslow.

Неспешный Сеферихисар

По аналогии с "медленной едой" в мире создаются и "медленные города". Cittaslow как организация увидела свет в Италии 23 года назад. Сегодня это - сеть городов и деревень, адаптированных к неспешному образу жизни, где жители и власти стремятся затормозить влияние глобализации и сохранить обычаи.

Сеферихисар присоединился к сети в 2009 году с лозунгом поддержки местных производителей и в итоге стал первым членом Cittaslow Турции, отвечающим всем 70 критериям.

Здесь еженедельно работают четыре базара. Один из них - знаменитый Sığacık. Все, что вы здесь купите, произведено и выращено на месте. Сеферихисар ставит на чистую энергию, уличные фонари там работают на солнечных батареях. За годы своего существования Сеферихисар реализовал множество инновационных программ, но не собирается останавливаться на достигнутом. Кандаш Балта, координатор Cittaslow Seferihisar, рассказывает: "Самый важный наш проект - сельскохозяйственный. У нас тут много местных семян, более 200 различных видов, от помидоров до перцев и т.д.. Поэтому мы создали несколько банков, где мы собираем все местные семена, а потом делимся ими с людьми, живущими в Сеферихисаре. Мы также делимся семенами по линии международной сети Cittaslow".

Один из лучших и наиболее экологически чистых способов посетить этот район - велосипед. Регион - настоящая мечта велосипедиста. Здесь проходит участок EuroVelo 8 - маршрута протяженностью почти 6 тысяч километров, охватывающего 11 стран. По ходу невозможно не заметить множество оливковых деревьев, которые считаются священными в Турции, одном из ведущих мировых производителей оливкового масла.

О важности оливы и масла!

Мы находимся в самом сердце Урлы, всего в нескольких километрах от Сеферихисара, где история производства оливкового масла так же стара, как и сама цивилизация. Считается, что в этом городе в 6 веке до н.э. находилась самая старая в мире мастерская по производству оливкового масла!

"Выращивание оливы важно не только с точки зрения сельского хозяйства, но и в культурном и социальном смысле: это священное дерево, - говорит Дуйгу Озерсон Элакдар, владелец компании Hiç Olive Oi. - Сегодня оливковые деревья культивируют во всех регионах Турции. В нашей стране зарегистрировано 96 сортов оливок. Все уникальные ароматы и вкусы составляют очень богатое наследие в этой сфере".

Чтобы дать представление о важности этого продукта в Урле, напомним, что местная кухня предлагает блюда под названием Zeytinyağlılar. Это буквально означает "приготовленные на оливковом масле". "Тут и помыслить нельзя о том, чтобы готовить без использования оливкового масла. Особенно когда речь идет об Урле!", - смеется Дуйгу.

Цветы и вина

Сейчас не самый подходящий сезон для сбора оливок, но в регионе немало других дикорастущих сезонных трав и цветов. Съедобных и очень вкусных! Многие традиционно использовались в кухне Урлы на протяжении веков и хорошо интегрированы в кулинарную культуру района.

В Урле, кстати, принято использовать не только листья дикорастущих трав, но и корни, цветы и семена. Есть еще один местный продукт, который хорошо сочетается с ними и маслом, мы говорим о вине. Урла имеет древнюю историю производства вина, используя лозу Анатолии и опыт, передаваемый из поколения в поколение.

"Как и все районы мира, подходящие для производства вина, Анатолия - теплый регион со средиземноморским климатом, - объясняет Бильге Бенигису Огунлу, владелец компании Urlice Wines. - У нас много солнечных безоблачных дней, у нас меловая почва, которая удерживает влагу, сохраняет ее и позволяет не прибегать к орошению".

Близость к морю также играет важную роль: "Мы очень близко к морю, к нам идут освежающие ветры с севера и с юга. Мы - будто полуостров, и климат здесь позволяет нам производить вино", - объясняет Бильге.

Здесь вы можете найти отмеченные наградами наименования, сделанные из лозы с историей в 6 тысяч лет. Сбор винограда празднуется во время ежегодного Фестиваля урожая в Урле - два дня переработки ягод, живой музыки и других мероприятий с участием гостей со всего мира.

Винодельческие достоинства региона подтверждает близость к руинам города Теос, где находится храм, посвященный Дионису, древнегреческому богу вина.