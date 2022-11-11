Ангола: путешествие на родину предков

Программа "Исследуем Анголу" на этот раз сопровождает семью из Хэмптона в штате Виргиния, которая совершает историческое путешествие в Анголу, чтобы повторить путь своих предков Энтони и Изабель, которые были вывезены из королевства Ндонго в 1619 году.

Мы узнали как эта анголо-американская семья спустя четыре столетия прошла по стопам своих предков, отправленных из Маланже на другой берег Атлантики.

Могучая река Кванза, протянувшаяся почти на 1000 километров через всю Анголу. В португальские колониальные времена она была основным судоходным маршрутом для перевозки миллионов рабов.

Семья Такер из американского штата Виргиния приехала сюда, чтобы проследить этот ангольский маршрут до побережья, где Энтони и Изабель были насильно посажены на корабли, направлявшиеся в Америку.

Винсент Такер, президент William Tucker 1624 Society: "Слушая, как эти волны разбиваются в тихое время суток, я слышу голоса, которые доносились вниз по реке - крики, неверие, порабощение".

Энтони и Изабель были доставлены в Пойнт-Комфорт в тогдашней английской колонии Виргиния, в числе примерно 6 миллионов порабощенных ангольцев, отправленных в Новый Свет.

Ванда Такер - сестра Винсента.

Ванда Такер_: "Я не могу представить, каково это было - пройти 100 миль, чтобы попасть в рабство и в кабалу здесь. А затем быть отправленным в трюме корабля... Я не могу представить, каково это и как они выжили"._

Семья Такер проследила свою родословную до нынешней ангольской провинции Маланже, и именно здесь, у захватывающего дух водопада Каландула, началось их путешествие.

Ванда Такер: "Мой брат, моя кузина и я, мы крестились в холодной реке, в водах предков".

Следующая остановка - Педраш-Неграш, или Черные скалы, в провинции Маланже. Они были базой королевы Нзинги из государства Ндонго, на территории нынешней Анголы.

Ванда Такер:"Просто смотрю на эту красоту и чувствую - Вау, это место, откуда родом моя семья".

Во время пленения Энтони и Изабель в 1619 году королева Нзинга активно боролась с португальской работорговлей.

Ванда Такер: "Эти черные скалы были ее убежищем, которое защищало ее, ее народ и спасало порабощенных".

В том числе и предков Ванды.

Ванда Такер: "Я верю, что они, как и миллионы других ангольцев, которых увозили отсюда, были в сердце королевы".

В Массангано, на реке Кванза, находился невольничий рынок.

Эммануэль Кабоко, специалист по культурному наследию:"Первый контингент ангольцев, который оказался в Виргинии в 1619 году, должен был отправиться именно с этого места, с этого рынка".

Эммануэль Кабоко проводит для семьи Такеров экскурсию по Массангано, которая позволяет окунуться в испытания, выпавшие на долю их предков четыре века назад.

Эммануэль Кабоко: "Эти рабы приходили вереницами, их приводили сюда, где их продавали, крестили. И потом их увозили через порты, которые были здесь".

Для семьи Такер поездка в Анголу стала особенной. поразив как своей красотой, так и шокирующей историей, которая, как они надеются, привлечет внимание общественности.

Каролита Джонс - одна из двоюродных сестер Такеров.

Каролита Джонс:"Эта история должна быть рассказана. Я бы хотела, чтобы все могли испытать это, особенно те афроамериканцы, которые знают, что у них есть корни в Африке, и они хотят с чего-то начать. Это то место, с которого они могут начать".

Джонс считает, что этот пункт отправки африканских рабов нуждается во всемирном признании ЮНЕСКО.

Каролита Джонс:"Коридор Кванза - отличное место для того, чтобы стать объектом Всемирного наследия. Есть много мест, которые так много значат, у которых такая богатая история".

Историческое путешествие анголо-американской семьи, которая возвращается к своим ангольским истокам.