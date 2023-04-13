Франция: протесты против пенсионной системы продолжаются

Площадь Бастилии в Париже стала одним из центров борьбы, развернувшейся во Франции против спорной реформы пенсионной системы, которая увеличивает минимальный возраст выхода на пенсию с 62 до 64 лет.
Фабьен Вильдье, член профсоюзов железнодорожников:
— Мы должны выйти из этой ситуации. И лучший способ - это отмена закона либо через Конституционный совет, либо через давление, которое мы хотим сохранить.
Десятки протестующих вторглись в штаб-квартиру компании LVHM с требованием, чтобы ее владелец Бернар Арно, самый богатый человек во Франции, платил больше налогов и тем самым снизил уровень брешей в системе.
В пятницу Конституционный совет вынесет решение относительно спорного закона. Правительство утверждает, что реформа необходима для поддержания пенсионной системы.