Франция: протесты против пенсионной системы продолжаются

Площадь Бастилии в Париже стала одним из центров борьбы, развернувшейся во Франции против спорной реформы пенсионной системы, которая увеличивает минимальный возраст выхода на пенсию с 62 до 64 лет.

Двенадцатый день уличных манифестаций собрал по всей стране, по данным префектуры, около 380 000 человек и 1,5 миллиона - по данным профсоюзов. В любом случае это второй самый низкий показатель по численности с начала протестов

Фабьен Вильдье, член профсоюзов железнодорожников:

— Мы должны выйти из этой ситуации. И лучший способ - это отмена закона либо через Конституционный совет, либо через давление, которое мы хотим сохранить.

Десятки протестующих вторглись в штаб-квартиру компании LVHM с требованием, чтобы ее владелец Бернар Арно, самый богатый человек во Франции, платил больше налогов и тем самым снизил уровень брешей в системе.

В пятницу Конституционный совет вынесет решение относительно спорного закона. Правительство утверждает, что реформа необходима для поддержания пенсионной системы.