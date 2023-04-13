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Франция

Франция: протесты против пенсионной системы продолжаются

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Акция протестов в Париже
Акция протестов в Париже   -  Авторское право  Thibault Camus/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.
 Viktoria Sinkevich

Площадь Бастилии в Париже стала одним из центров борьбы, развернувшейся во Франции против спорной реформы пенсионной системы, которая увеличивает минимальный возраст выхода на пенсию с 62 до 64 лет. 

Двенадцатый день уличных манифестаций собрал по всей стране, по данным префектуры, около 380 000 человек и 1,5 миллиона - по данным профсоюзов. В любом случае это второй самый низкий показатель по численности с начала протестов

Фабьен Вильдье, член профсоюзов железнодорожников: 

— Мы должны выйти из этой ситуации. И лучший способ - это отмена закона либо через Конституционный совет, либо через давление, которое мы хотим сохранить.

Десятки протестующих вторглись в штаб-квартиру компании LVHM с требованием, чтобы ее владелец Бернар Арно, самый богатый человек во Франции, платил больше налогов и тем самым снизил уровень брешей в системе.

В пятницу Конституционный совет вынесет решение относительно спорного закона. Правительство утверждает, что реформа необходима для поддержания пенсионной системы.

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