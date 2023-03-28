Сотрудники службы безопасности лондонского аэропорта Хитроу проголосовали за проведение забастовки

Сотрудники службы безопасности лондонского аэропорта Хитроу объявляют забастовку в пасхальные праздники.

31 марта работники пятого терминала, из которого отправляются рейсы British Airways, выйдут на 10 дневную забастовку в связи с разногласиями по поводу заработной платы.

Таково решение членов профсоюза Unite, которые на прошлой неделе проголосовали за отклонение предложения аэропорта о 10-процентном повышении заработной платы. После нескольких лет замораживания и сокращения заработной платы, увеличения инфляции на 13,4%, в профсоюзе убеждены, что принятие предложения работодателя приведет к реальному сокращению заработной платы.

Более 1400 сотрудников службы безопасности в одном из самых загруженных терминалов аэропорта будут бастовать до 9 апреля, до Пасхального воскресенья.

Почему служба безопасности Хитроу бастует?

Генеральный секретарь профсоюза Unite Шэрон Грэм говорит, что работники Хитроу получают "нищенскую зарплату, в то время как генеральный директор и высшее руководство имеют огромные оклады".

Она добавляет, что члены профсоюза Unite "просто не могут свести концы с концами из-за низкой зарплаты", и бастуют "из-за необходимости, а не из-за жадности".

Аэропорт оспаривает эту необходимость, заявляя, что предложение по заработной плате является справедливым, и что "угроза испортить людям с трудом заработанные праздники забастовкой не приведет к улучшению ситуации".

По данным профсоюза, зарплата сотрудника службы безопасности Хитроу составляет 24 000 фунтов стерлингов (€27 400) в год.

Компания Heathrow Airports Limited (HAL) ответила, что ее работники получают зарплату не ниже прожиточного минимума в Лондоне, а начальная зарплата сотрудника службы безопасности составит £27 754 (€31 700), если будет принято предложение о 10-процентном повышении. Компания призывает профсоюз Unite вернуться за стол переговоров.

Как забастовка повлияет на рейсы из Хитроу в пасхальные праздники?

Из пятого терминала аэропорта Хитроу отправляются рейсы British Airways AP Photo

"Забастовка приведет к огромным сбоям и задержкам в Хитроу на протяжении всех каникул", - утверждает региональный координатор Unite Уэйн Кинг.

Однако Хитроу заявляет, что будут разработаны планы действий на случай непредвиденных обстоятельств, чтобы аэропорт оставался открытым.

В своем заявлении Хитроу заверил пассажиров, что аэропорт "будет функционировать, несмотря на угрозу забастовки со стороны профсоюза Unite".

В число сотрудников службы безопасности, принимающих участие в забастовке, входят те, кто отвечает за проверку грузов, поступающих в аэропорт.

Забастовка приведет к увеличению очередей, поэтому рекомендуется приезжать в аэропорт заблаговременно.

Работники паспортного контроля тоже бастуют на Пасху

Еще одна забастовка в Великобритании может повлиять на поездки на весенних каникулах.

На прошлой неделе около тысячи сотрудников паспортной службы Соединенного Королевства объявили о том, что будут бастовать в апреле в течение пяти недель.

Члены профсоюза государственных и коммерческих услуг (PCS), работающие в Англии, Шотландии и Уэльсе, будут бастовать с 3 апреля по 5 мая, а работники в Белфасте - с 7 апреля по 5 мая.

Забастовка вызвана спором о рабочих местах, зарплате и условиях труда. Как признают в самом профсоюзе, время для забастовок специально выбрано в тот момент, когда паспортные отделения будут максимально загружены перед началом летнего сезона отпусков.

Это может привести к тому, что паспорта подавших заявки граждан не будут оформлены вовремя к началу летнего отпуска.

По словам эксперта по путешествиям Саймона Колдера, в пиковые периоды (включая апрель) паспортная служба получает до 250 000 заявлений в неделю. То есть в период забастовки может быть отправлено около миллиона заявлений.

Министерство внутренних дел заявило, что оно разочаровано решением PCS о забастовке, сообщает Би-би-си. Но в ведомстве отметили, что забастовка не влияет на сроки, на получение паспорта по-прежнему отводится до 10 недель.