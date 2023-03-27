Забастовка в Лувре: сотрудники музея протестуют против пенсионной реформы

Парижский Лувр временно закрылся для посетителей - по инициативе профсоюзов десятки сотрудники музея других и других институтов культуры присоединились к забастовке против пенсионной реформы и заблокировали вход в здание. Акция проводится в рамках продолжающейся мобилизации работников культуры накануне всеобщей забастовки, которая охватит всю Францию.

В минувший четверг в рамках протестной акции Лувр открылся на час позже.