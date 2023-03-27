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Франция

Забастовка в Лувре: сотрудники музея протестуют против пенсионной реформы

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 Euronews
Вход в Лувр заблокирован
Вход в Лувр заблокирован   -  Авторское право  Christophe Ena/AP

Парижский Лувр временно закрылся для посетителей - по инициативе профсоюзов десятки сотрудники музея других и других институтов культуры присоединились к забастовке против пенсионной реформы и заблокировали вход в здание.  Акция проводится в рамках продолжающейся мобилизации работников культуры накануне всеобщей забастовки, которая охватит всю Францию. 

В минувший четверг в рамках протестной акции Лувр открылся на час позже.